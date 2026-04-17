17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Beşiktaş'ın gündemindeki Jovo Lukic için resmi duyuru!

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Universitatea Cluj'un golcüsü Jovo Lukic için Rumen kulübünden sürpriz bir hamle geldi. Cluj, Romanya Süper Ligi'ndeki gol krallığı yarışında zirvede bulunan futbolcusu için bir açıklama yaptı.

calendar 17 Nisan 2026 12:54
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürerken, Hyeon-gyu Oh'un bulunduğu santrfor bölgesi için bir ismin daha alınması gündemde.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların adı geçtiğimiz günlerde Cluj'un golcüsü Jovo Lukic ile anılmıştı.

Beşiktaş'ın yakından takip ettiği öne sürülen ve Romanya Süper Ligi'nde 18 golle en golcü oyuncu konumunda bulunan Lukic için kulübünden flaş bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTILAR

Universitatea Cluj yönetimi, Bosna Hersekli santrfora olan ilgiyi göz önüne alarak son derece hızlı hareket etti ve Jovo Lukic'in 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattığını açıkladı.

Romanya basınından Fanatik'in haberinde Cluj'un, 27 yaşındaki oyuncuyu yakın gelecekte önemli bir bonservis bedeli karşılığında satmayı hedeflediği belirtildi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.