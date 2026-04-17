Beşiktaş'ın gündemindeki Jovo Lukic için resmi duyuru!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürerken, Hyeon-gyu Oh'un bulunduğu santrfor bölgesi için bir ismin daha alınması gündemde.



Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların adı geçtiğimiz günlerde Cluj'un golcüsü Jovo Lukic ile anılmıştı.



Beşiktaş'ın yakından takip ettiği öne sürülen ve Romanya Süper Ligi'nde 18 golle en golcü oyuncu konumunda bulunan Lukic için kulübünden flaş bir hamle geldi.



SÖZLEŞMESİNİ UZATTILAR



Universitatea Cluj yönetimi, Bosna Hersekli santrfora olan ilgiyi göz önüne alarak son derece hızlı hareket etti ve Jovo Lukic'in 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattığını açıkladı.



Romanya basınından Fanatik'in haberinde Cluj'un, 27 yaşındaki oyuncuyu yakın gelecekte önemli bir bonservis bedeli karşılığında satmayı hedeflediği belirtildi.











