17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

PFDK'den Bursaspor'a 486 bin TL ceza

Bursaspor, Eskişehir'de oynanan Ankara Demirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplam 486 bin TL para cezasına çarptırıldı.

17 Nisan 2026 12:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bursaspor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 Nisan'da Eskişehir'de oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasındaki ihlaller nedeniyle PFDK tarafından çeşitli maddelerden para cezasına çarptırıldı.

Kurul kararına göre yeşil-beyazlı kulübe, karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 275 bin TL, merdiven boşluğu ihlalinin bu sezon 12'nci kez tekrarlanması sebebiyle de 211 bin TL olmak üzere toplamda 486 bin TL para cezası kesildi.

Ev sahibi Ankara Demirspor ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezası aldı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.