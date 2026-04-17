Adebayo: 'LaMelo hâlâ özür dilemedi'

Miami Heat'in yıldız uzun oyuncusu Bam Adebayo, hafta içinde oynanan Play-In karşılaşmasında yaşadığı sakatlığa neden olan Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball'ın kendisinden hâlâ özür dilemediğini açıkladı.



Adebayo, söz konusu pozisyonun ardından Ball'un maç sonrasında özür dileyeceğini söylediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti ve ilerleyen dönemde yüz yüze bir konuşma yapacaklarını ifade etti.



"Dilemedi," diyen Adebayo, perşembe günü basına yaptığı açıklamada, "Bunun bilinmesini istiyorum. Bir noktada tekrar karşılaşacağız ve o konuşmayı yapacağız," ifadelerini kullandı.



Hakemlerin pozisyonu ele alış biçimini de değerlendiren Adebayo, mevcut kurallar çerçevesinde daha fazlasının yapılamayacağını düşündüğünü ancak bazı pozisyonların geriye dönük incelenebilmesine karşın potansiyel sert hareketlerin incelenememesinin tutarsız olduğunu dile getirdi.



"Bence hakemler kurallara göre hareket etti," diyen Adebayo, "Ama üç-dört pozisyon geriye gidip bir üçlük atışı incelenebiliyorken, olası sert bir hareketin incelenememesi mantıklı değil. Bunun bir noktada değişeceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.



LaMelo Ball hakkında da konuşan Adebayo, olası bir para cezasının oyuncu için ciddi bir anlam taşımayacağını belirtti:



"LaMelo bunu herhangi bir maç gibi görecektir. Yıllık yaklaşık 30 milyon dolar kazanıyor. 60 bin dolarlık ceza onun için görünmez bile. Gerçekten kasıtlı olup olmadığını LaMelo dışında da kimse bilemez."



