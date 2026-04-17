17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Adebayo: "LaMelo hâlâ özür dilemedi"

Miami Heat'in yıldız uzun oyuncusu Bam Adebayo, hafta içinde oynanan Play-In karşılaşmasında yaşadığı sakatlığa neden olan Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball'ın kendisinden hâlâ özür dilemediğini açıkladı.

calendar 17 Nisan 2026 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Adebayo, söz konusu pozisyonun ardından Ball'un maç sonrasında özür dileyeceğini söylediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti ve ilerleyen dönemde yüz yüze bir konuşma yapacaklarını ifade etti.

"Dilemedi," diyen Adebayo, perşembe günü basına yaptığı açıklamada, "Bunun bilinmesini istiyorum. Bir noktada tekrar karşılaşacağız ve o konuşmayı yapacağız," ifadelerini kullandı.

Hakemlerin pozisyonu ele alış biçimini de değerlendiren Adebayo, mevcut kurallar çerçevesinde daha fazlasının yapılamayacağını düşündüğünü ancak bazı pozisyonların geriye dönük incelenebilmesine karşın potansiyel sert hareketlerin incelenememesinin tutarsız olduğunu dile getirdi.

"Bence hakemler kurallara göre hareket etti," diyen Adebayo, "Ama üç-dört pozisyon geriye gidip bir üçlük atışı incelenebiliyorken, olası sert bir hareketin incelenememesi mantıklı değil. Bunun bir noktada değişeceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

LaMelo Ball hakkında da konuşan Adebayo, olası bir para cezasının oyuncu için ciddi bir anlam taşımayacağını belirtti:

"LaMelo bunu herhangi bir maç gibi görecektir. Yıllık yaklaşık 30 milyon dolar kazanıyor. 60 bin dolarlık ceza onun için görünmez bile. Gerçekten kasıtlı olup olmadığını LaMelo dışında da kimse bilemez."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
