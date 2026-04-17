NBA ve NBPA'den Cunningham ve Doncic'e müjde!

NBA ile NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği), Toplu İş Sözleşmesi (CBA) kapsamında aldıkları ortak kararla, Detroit Pistons guardı Cade Cunningham ve Los Angeles Lakers guardı Luka Doncic'in 2025-26 NBA normal sezonu için tüm yıllık ödüllere aday olabileceğini açıkladı.



Cunningham, 17 Mart'ta teşhis edilen çökmüş akciğer rahatsızlığı nedeniyle 12 maç kaçırmasının da etkisiyle toplamda 63 geçerli maçta forma giydi.



Doncic ise Slovenya'da kızının doğumu nedeniyle iki maçı kaçırması sonucunda sezonu 64 geçerli maçla tamamladı.



NBA ve NBPA, her iki oyuncunun durumunu "koşulların bütünlüğü" çerçevesinde değerlendirerek, CBA'de yer alan "olağanüstü durumlar" maddesi kapsamında ödül uygunluğu kazandıklarına hükmetti.



Öte yandan Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, 60 geçerli maçta oynamasının ardından aynı madde kapsamında bağımsız hakeme başvurarak ödül uygunluğu talep etti. Ancak Edwards'ın başvurusu reddedildi ve bu nedenle 2025-26 sezonu için yıllık ödüllere aday olamayacağı kesinleşti.



