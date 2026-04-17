17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

NBA ve NBPA'den Cunningham ve Doncic'e müjde!

NBA ile NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği), Toplu İş Sözleşmesi (CBA) kapsamında aldıkları ortak kararla, Detroit Pistons guardı Cade Cunningham ve Los Angeles Lakers guardı Luka Doncic'in 2025-26 NBA normal sezonu için tüm yıllık ödüllere aday olabileceğini açıkladı.

17 Nisan 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cunningham, 17 Mart'ta teşhis edilen çökmüş akciğer rahatsızlığı nedeniyle 12 maç kaçırmasının da etkisiyle toplamda 63 geçerli maçta forma giydi.

Doncic ise Slovenya'da kızının doğumu nedeniyle iki maçı kaçırması sonucunda sezonu 64 geçerli maçla tamamladı.

NBA ve NBPA, her iki oyuncunun durumunu "koşulların bütünlüğü" çerçevesinde değerlendirerek, CBA'de yer alan "olağanüstü durumlar" maddesi kapsamında ödül uygunluğu kazandıklarına hükmetti.

Öte yandan Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, 60 geçerli maçta oynamasının ardından aynı madde kapsamında bağımsız hakeme başvurarak ödül uygunluğu talep etti. Ancak Edwards'ın başvurusu reddedildi ve bu nedenle 2025-26 sezonu için yıllık ödüllere aday olamayacağı kesinleşti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
