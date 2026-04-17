17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda kadrosuna kaleci takviyesi yapmak istiyor. Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın ismi gündeme gelse de siyah-beyazlıların önceliği yabancı kalecide.

calendar 17 Nisan 2026 09:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar!
Süper Lig'de yaz transfer döneminin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, kalede değişim yapmak istiyor.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde kariyerini Manchester United sürdüren Altay Bayındır'ın Beşiktaş'la sezon sonu için anlaştığı öne sürülmüştü. Milli kalecinin sezon tamamlandıktan sonra Manchester ekibinden ayrılacağı ve Beşiktaş'ın transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtilmişti.

ÖNCELİK YABANCI KALECİ

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise Beşiktaş, önceliğini yabancı bir kaleciye vermiş durumda. Habere göre siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ara transfer döneminde de ismi gündeme gelen Filip Jörgensen seviyesinde bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERİN KADERİ BU HAMLEDE

Beşiktaş, ara transfer döneminde Danimarkalı kaleciyle ilgilenmiş ancak Chelsea ayrılığa izin vermemişti. Siyah beyazlılar'ın Jörgensen seviyesinde bir kaleciyle anlaşamaması halinde hem Altay'la hem de kulübü Manchester United'la masaya oturacağı ifade edildi. 28 yaşındaki kaleciyle İspanya'dan da ilgilenen bazı kulüplerin olduğu aktarıldı.

PERFORMANSLARI

Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta süre alan Altay Bayındır kalesinde 11 gol gördü. Filip Jörgensen ise 10 maçta sahaya çıkarken 1 maçta kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 16 gol gördü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
