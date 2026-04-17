Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar!

Süper Lig'de yaz transfer döneminin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, kalede değişim yapmak istiyor.



İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde kariyerini Manchester United sürdüren Altay Bayındır'ın Beşiktaş'la sezon sonu için anlaştığı öne sürülmüştü. Milli kalecinin sezon tamamlandıktan sonra Manchester ekibinden ayrılacağı ve Beşiktaş'ın transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtilmişti.



ÖNCELİK YABANCI KALECİ



Sabah gazetesinde yer alan haberde ise Beşiktaş, önceliğini yabancı bir kaleciye vermiş durumda. Habere göre siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ara transfer döneminde de ismi gündeme gelen Filip Jörgensen seviyesinde bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.



TRANSFERİN KADERİ BU HAMLEDE



Beşiktaş, ara transfer döneminde Danimarkalı kaleciyle ilgilenmiş ancak Chelsea ayrılığa izin vermemişti. Siyah beyazlılar'ın Jörgensen seviyesinde bir kaleciyle anlaşamaması halinde hem Altay'la hem de kulübü Manchester United'la masaya oturacağı ifade edildi. 28 yaşındaki kaleciyle İspanya'dan da ilgilenen bazı kulüplerin olduğu aktarıldı.



PERFORMANSLARI



Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta süre alan Altay Bayındır kalesinde 11 gol gördü. Filip Jörgensen ise 10 maçta sahaya çıkarken 1 maçta kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 16 gol gördü.







