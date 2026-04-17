Konferans Ligi'nde meydan savaşı!

Strasbourg'un Mainz'ı elediği maçın ardından çok büyük kavga çıktı.



April 17, 2026

Son düdüğün çalmasıyla birlikte Strasbourg forveti Martial Godo, Mainz tribününe doğru koştu ve formasını köşe direğine astı. Bunu bir provokasyon olarak gören Nadiem Amiri, Fildişi Sahilli oyuncunun peşinden giderek onu itip yere düşürdü.Durumu daha da alevlendiren ise forvet Phillip Tietz'in öfkeyle Godo'ya bağırarak olaya dahil olması oldu. Kısa sürede iki takımdan birçok oyuncu da olaya katıldı ve saha içinde arbede yaşandı. Tarafları ayırmak için güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.Hakem Joao Pinheiro, yaşananların ardından Amiri'yi yaptığı itme nedeniyle oyundan ihraç etti, Godo'ya ise provokasyon sebebiyle sarı kart gösterdi.Strasbourg oyuncusu Emmanuel Emegha, Canal+'a yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bize saygı göstermediler ama biz sakin kaldık. Sahada karşılık verdik" dedi.Mainz sportif direktörü Christian Heidel ise yaşananları "çocuk oyunu" olarak nitelendirerek, "Bir itiş kakış oldu ve Nadiem rakibini itti. Hakem bunu gördü. Gereksizdi ama abartılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.Mainz teknik direktörü Urs Fischer, oyuncularından gelecekteki provokasyonlara karşı daha sakin olmalarını ve yenilgiyi sportmence kabul etmelerini istedi:"4-0 kaybedince rakibi tebrik etmek gerekir, provokasyonlara kapılmamak lazım. Anlıyorum ama… O anın sıcaklığında insan hayal kırıklığı yaşıyor. Tam olarak ne olduğunu görmedim, ben rakipleri selamlıyordum" dedi.Sportif açıdan Mainz, Fransız ekibi karşısında fazla varlık gösteremedi. İlk maçtaki 2-0'lık avantajına rağmen Alman ekibi Strasbourg'da 4-0 kaybederek elendi.Sebastian Nanasi (26) ve Abdoul Ouattara (35), ilk maçtaki farkı kısa sürede kapattı. Ardından Julio Enciso (69) ve Emmanuel Emegha (74) skoru belirledi. Maçın büyük bölümünde iki takım arasındaki kalite farkı hissedildi.