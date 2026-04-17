Konferans Ligi'nde meydan savaşı!

Mainz 05'in UEFA Konferans Ligi'nde Racing Strasbourg'a elenmesinin ardından oldukça çirkin görüntüler yaşandı.

calendar 17 Nisan 2026 10:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Son düdüğün çalmasıyla birlikte Strasbourg forveti Martial Godo, Mainz tribününe doğru koştu ve formasını köşe direğine astı. Bunu bir provokasyon olarak gören Nadiem Amiri, Fildişi Sahilli oyuncunun peşinden giderek onu itip yere düşürdü.

Durumu daha da alevlendiren ise forvet Phillip Tietz'in öfkeyle Godo'ya bağırarak olaya dahil olması oldu. Kısa sürede iki takımdan birçok oyuncu da olaya katıldı ve saha içinde arbede yaşandı. Tarafları ayırmak için güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.

Hakem Joao Pinheiro, yaşananların ardından Amiri'yi yaptığı itme nedeniyle oyundan ihraç etti, Godo'ya ise provokasyon sebebiyle sarı kart gösterdi.

Strasbourg oyuncusu Emmanuel Emegha, Canal+'a yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bize saygı göstermediler ama biz sakin kaldık. Sahada karşılık verdik" dedi.

Mainz sportif direktörü Christian Heidel ise yaşananları "çocuk oyunu" olarak nitelendirerek, "Bir itiş kakış oldu ve Nadiem rakibini itti. Hakem bunu gördü. Gereksizdi ama abartılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Mainz teknik direktörü sakinlik istedi

Mainz teknik direktörü Urs Fischer, oyuncularından gelecekteki provokasyonlara karşı daha sakin olmalarını ve yenilgiyi sportmence kabul etmelerini istedi:

"4-0 kaybedince rakibi tebrik etmek gerekir, provokasyonlara kapılmamak lazım. Anlıyorum ama… O anın sıcaklığında insan hayal kırıklığı yaşıyor. Tam olarak ne olduğunu görmedim, ben rakipleri selamlıyordum" dedi.

Strasbourg, rövanşta geri dönüş yaşadı

Sportif açıdan Mainz, Fransız ekibi karşısında fazla varlık gösteremedi. İlk maçtaki 2-0'lık avantajına rağmen Alman ekibi Strasbourg'da 4-0 kaybederek elendi.

Sebastian Nanasi (26) ve Abdoul Ouattara (35), ilk maçtaki farkı kısa sürede kapattı. Ardından Julio Enciso (69) ve Emmanuel Emegha (74) skoru belirledi. Maçın büyük bölümünde iki takım arasındaki kalite farkı hissedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
