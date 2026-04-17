17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Altay, Amatör'e düşmemek için sahada

Altay, Afyonspor'a mağlup olursa tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

17 Nisan 2026 12:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay, Amatör'e düşmemek için sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in112 yıllık köklü kulübü Altay, cumartesi günü 3'üncü Lig 4'üncü Grup son hafta mücadelesinde evinde Afyonspor karşısında kümede kalma mücadelesine çıkacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak kritik 90 dakikada Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Müsabakanın biletleri 10 TL'den satışa sunuldu.

Grupta düşme hattının 2 puan ve bir basamak üzerinde yer alan 25 puanlı Altay, 22 puanı bulunan Afyonspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde lige tutunacak.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Afyonspor'a 2 gol farkla yenilmesi halinde tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Grupta Altay'ın bir basamak altındaki 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK, deplasmanda karşılaşacağı Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenemezse; Altay evinde Afyonspor'a tek golle farkla kaybetse bile genel averajla kümede kalacak.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.