Altay, Amatör'e düşmemek için sahada

İzmir'in112 yıllık köklü kulübü Altay, cumartesi günü 3'üncü Lig 4'üncü Grup son hafta mücadelesinde evinde Afyonspor karşısında kümede kalma mücadelesine çıkacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak kritik 90 dakikada Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Müsabakanın biletleri 10 TL'den satışa sunuldu.



Grupta düşme hattının 2 puan ve bir basamak üzerinde yer alan 25 puanlı Altay, 22 puanı bulunan Afyonspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde lige tutunacak.



Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Afyonspor'a 2 gol farkla yenilmesi halinde tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.



Grupta Altay'ın bir basamak altındaki 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK, deplasmanda karşılaşacağı Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenemezse; Altay evinde Afyonspor'a tek golle farkla kaybetse bile genel averajla kümede kalacak.



Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Olmak ya da olmamak. Tüm Büyük Altaylıları göreve davet ediyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi.



