17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Sadettin Saran: "2027'yi görmeyi hak ettik"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, merakla beklenen Divan Kurulu öncesi katıldığı bir organizasyonda görevde kalmak istediğini ilk kez bu kadar net biçimde dile getirdi.

17 Nisan 2026 09:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de merakla beklenen Divan Kurulu Toplantısı cumartesi günü yapılacak.

Başkan Sadettin Saran aylar önce açıkladığı olağanüstü genel kurul kararındaki son durumu camiaya duyuracak. Ancak perşembe akşamı Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Saran, görevine devam etmek istediğini vurguladı.

Dernek Başkanı Fatih İnan'ın ev sahipliğinde; F.Bahçe eski yöneticisi Gürel Aydın'ın sahibi olduğu Sheraton Esenyurt Otel'de düzenlenen gala gecesinde Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:

"Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.