Fenerbahçe Opet final için sahnede!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona'yı konuk edecek.



Principe Felipe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Tek maç usulüyle oynanacak yarı final maçını kazanan takım adını finale yazdıracak.



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2025-26 EuroLeague Women sezonunda oynadığı 12 maçta aldığı 11 galibiyetle adını Play-In etabına yazdırdı. Play-In serisinde karşılaştığı Spar Girona'yı 87-69 ve 65-58'lik skorlarla geçen sarı lacivertliler, organizasyona doğrudan yarı final maçlarından katılma hakkı kazandı. 15 Nisan Çarşamba günü (dün) oynanan çeyrek final maçlarında Reyer Venezia'yı 70-64'lük skorla mağlup eden Spar Girona, Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi oldu.





EuroLeague Women normal sezon maçlarında sekiz galibiyet, dört mağlubiyet alan Spar Girona, grubunu ikinci sırada tamamladı. Play-In etabında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol ile karşılaşan İspanya temsilcisi seriyi 2-0 kaybetmesine rağmen grup ikinciliği ile Final Six'e katılma hakkı kazandı.



