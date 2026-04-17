16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Fenerbahçe Opet final için sahnede!

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women yarı finalinde Spar Girona ile karşılaşacak.

calendar 17 Nisan 2026 08:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona'yı konuk edecek.

Principe Felipe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Tek maç usulüyle oynanacak yarı final maçını kazanan takım adını finale yazdıracak.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2025-26 EuroLeague Women sezonunda oynadığı 12 maçta aldığı 11 galibiyetle adını Play-In etabına yazdırdı. Play-In serisinde karşılaştığı Spar Girona'yı 87-69 ve 65-58'lik skorlarla geçen sarı lacivertliler, organizasyona doğrudan yarı final maçlarından katılma hakkı kazandı. 15 Nisan Çarşamba günü (dün) oynanan çeyrek final maçlarında Reyer Venezia'yı 70-64'lük skorla mağlup eden Spar Girona, Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi oldu.

EuroLeague Women normal sezon maçlarında sekiz galibiyet, dört mağlubiyet alan Spar Girona, grubunu ikinci sırada tamamladı. Play-In etabında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol ile karşılaşan İspanya temsilcisi seriyi 2-0 kaybetmesine rağmen grup ikinciliği ile Final Six'e katılma hakkı kazandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
