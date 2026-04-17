17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

12+2'ye hayır; 10+4'e geçiş

TFF'nin 12+2 yabancı kuralı ile devam etmeyeceği, 10+4 kuralına geçiş yapacağı öne sürüldü.

17 Nisan 2026 09:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon 12+2 yabancı kuralını, Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen sürdürmeyeceği, 10+4'e geçiş yapacağı öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, köşe yazısında "Federasyonun daha önce açıkladığı plana sadık kalacağı ve 2026-2027 sezonunda 10+4 kuralını hayata geçireceği ifade ediliyor." dedi.

İşte Özbostan'ın köşesinden o bölüm:

"Yabancı futbolcu konusu Türk futbolunda yeniden tartışmanın merkezinde… Bu sezon uygulanan 12+2 modeli devam ederken, Kulüpler Birliği 2026-2027 sezonunda da aynı sistemin sürmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmişti.

Riva'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de kamuoyunda "12+2 devam edecek" algısı oluşmuş durumda. Ancak TFF cephesinde durum farklı görünüyor. Federasyonun daha önce açıkladığı plana sadık kalacağı ve 2026-2027 sezonunda 10+4 kuralını hayata geçireceği ifade ediliyor.

Bu modele göre; kulüpler 14 yabancı bulundurabilecek ancak bu oyuncuların en az 4'ünün 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. TFF'nin mevcut talimatlarında da bu yaklaşım açık şekilde yer alıyor. Yani federasyon geri adım atmak yerine, sistemi dönüştürme niyetinde.

Buradaki temel yaklaşım oldukça net: 'Kulüplerin yabancı transferini tamamen sınırlamak yerine, bu transferlerin profilini değiştirmek.'

TFF'ye göre kulüpler zaten yabancı oyuncu almaya devam edecek. Bu yüzden hedef, 28-33 yaş arası yüksek maliyetli ve düşük satış potansiyelli oyuncular yerine, 19-23 yaş aralığında gelişime açık isimlere yönelimi artırmak. Bu model aynı zamanda kulüplerin transfer ekonomisini de değiştirmeyi amaçlıyor.

Uzun süredir yüksek maaşlı ama geri dönüşü olmayan transferler yapan kulüplerin, "al–geliştir–sat" modeline geçmesi hedefleniyor. Avrupa'da Benfica ve Ajax gibi kulüplerin başarıyla uyguladığı bu sistem, sürdürülebilir bir yapı kurmanın anahtarı olarak görülüyor.

Özetle TFF'nin amacı yabancı sayısını düşürmek değil; yabancı oyuncu profilini değiştirerek daha genç, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak."

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.