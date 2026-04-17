Afrika'dan Beşiktaş için geldiler: Tarihi projede ilk imza atılıyor

Beşiktaş, kulüp tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile masaya oturmak üzere önemli bir konuk ağırlıyor.



Akademinin Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Yankuba Jusu Tarawally ile CEO Mohamed Jusu Tarawally başkanlığındaki heyet, bu hafta İstanbul'a ulaştı.



Ziyaretin tek gündemi var. 'Beşiktaş' ile uzun süredir sürdürülen ortaklık anlaşmasına son noktayı koymak. Tarawally, şubat ayında Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ın üst yönetimiyle ilk resmi görüşmeleri başlatmıştı.



O ziyaret sırasında Akademi Direktörü Serdar Topraktepe ve Dış İlişkiler Direktörü Yağız Berke ile verimli toplantılar gerçekleştirilmişti.



Bu kez heyet daha geniş bir kadroyla geldi. Menajer Musa Pokawa, transfer ve scouting sorumlusu Alimamy Conteh ile Gençlik Birinci Lig takımının teknik adamı Victor Lewis de kafilede yer alıyor.



AFRİKA'DA YETENEK AVI



Beşiktaş'ın Afrika projesi, birkaç ay önce sessiz sedasız başladı. Siyah-beyazlılar, Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkenin kulüpleri ve yerel scoutlarıyla iletişim ağı kurdu. Öne çıkan isimler İstanbul'a davet ediliyor, ardından U19 takımı bünyesinde deneme sürecine alınıyor.



Şu ana kadar farklı dönemlerde yaklaşık 10 genç futbolcu bu mekanizmadan geçti. Projenin sahadaki yürütücüleri ise Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ile Akademi Direktörü Serdar Topraktepe.



ORTAKLIK MASADA, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Star Sport Academy ile varılacak mutabakat, projenin ilk resmi ayağı olacak. Ancak işin boyutu yalnızca Sierra Leone ile sınırlı değil. Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali'deki çeşitli akademilerle de görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.



Beşiktaş yönetiminin hedefi, kıta genelinde sistematik bir keşif ağı oluşturmak ve dünya futbolunun en verimli yetenek havuzlarından birini tarayarak geleceğin yıldızlarını rakiplerden önce bulmak.



Önümüzdeki aylarda Afrika'dan daha fazla genç oyuncunun Beşiktaş'ın radarına gireceği öğrenildi.



ÜÇ NİJERYALI U19'DA DENENİYOR



Projenin ilk somut adımları geçen ay atıldı. Kenny Moses, Ewarawon ve Donald adlı üç Nijeryalı futbolcu İstanbul'a getirildi. Üç oyuncu da U19 takımının yabancı kontenjanı çerçevesinde deneme antrenmanlarına katılmaya başladı.







