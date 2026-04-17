Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? 17 Nisan Cuma Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?
Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 11:46
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 11:46
Cuma akşamları ekranları kelimenin tam anlamıyla esir alan, her bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldıran ve reyting listelerine ambargo koyan Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti" cephesinde izleyicileri şoke edecek bir gelişme yaşanıyor! Doğa ve Fatih'in bitmek bilmeyen fırtınalı ilişkisi, Pembe'nin entrikaları, Kıvılcım ve Ömer'in sınavlarıyla her hafta milyonları ekran başına çivileyen dev yapımın sıkı takipçileri, haftanın o en beklenen gününe girilmesiyle birlikte arama motorlarına akın etti. Ülkemizde yaşanan ve tüm toplumu derin bir üzüntüye boğan acı olayların ardından televizyon kanallarının yayın akışlarında peş peşe değişikliklere gitmesi, gözleri Show TV'ye çevirdi. An itibarıyla internette "Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? 17 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı, dizi ertelendi mi?" sorguları zirveyi zorluyor. İşte Show TV'nin güncel yayın akışından sızan o net bilgi ve Ünal ile Arslan ailelerinin hayranlarını bekleyen son durum...
Haftanın stresini o meşhur cuma akşamı kaosuyla atmak isteyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o olaylı konakta bu akşam sular durulacak mı?
BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI? (17 NİSAN 2026 CUMA)Kısa ve net cevap: Hayır, Kızılcık Şerbeti dizisinin büyük bir merakla beklenen yeni bölümü BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) Show TV ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Dizinin bu akşamki yayın saatinde (20.00), yeni bölüm yerine izleyicilere geçmiş bölümlerden oluşan bir "Özel Bölüm" (Kolaj) veya dizinin tekrarı sunulacaktır. Yani o nefesleri kesen yepyeni krizlere ve çatışmalara bu hafta zorunlu bir ara verilmiş durumda.YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, YAYINDAN MI KALDIRILDI?Öncelikle milyonlarca izleyicinin yüreğine su serpelim: Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılması veya final yapması kesinlikle SÖZ KONUSU DEĞİLDİR! Dizinin bu akşam neden ekranda olmadığına gelince:Bildiğiniz üzere, hafta başından bu yana Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan o kahredici silahlı okul saldırıları ve yitirilen masum canlar, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Show TV yönetimi ve Gold Film, toplumun içinde bulunduğu bu hassas ve ağır yas psikolojisini göz önünde bulundurarak çok kritik bir karar aldı. Sadece şiddet içerikli polisiye diziler değil, eğlence ve yüksek dozda dram/entrika barındıran Kızılcık Şerbeti gibi dev yapımların da bu haftalık yayın akışından çekilmesinin daha saygılı bir duruş olacağına karar verildi.KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?"Peki Pembe'nin yeni planlarını, Alev'in hamlelerini ve Görkem'in çıkaracağı o büyük krizleri ne zaman izleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde güncellendi: Kızılcık Şerbeti'nin o ertelenen ve merakla beklenen yepyeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 24 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında kendi gününde ve kendi saatinde izleyicisiyle buluşacak.
