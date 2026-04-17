Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? 17 Nisan Cuma Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Haftanın stresini o meşhur cuma akşamı kaosuyla atmak isteyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o olaylı konakta bu akşam sular durulacak mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, Kızılcık Şerbeti dizisinin büyük bir merakla beklenen yeni bölümü BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) Show TV ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Dizinin bu akşamki yayın saatinde (20.00), yeni bölüm yerine izleyicilere geçmiş bölümlerden oluşan bir "Özel Bölüm" (Kolaj) veya dizinin tekrarı sunulacaktır. Yani o nefesleri kesen yepyeni krizlere ve çatışmalara bu hafta zorunlu bir ara verilmiş durumda.

Öncelikle milyonlarca izleyicinin yüreğine su serpelim: Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılması veya final yapması kesinlikle SÖZ KONUSU DEĞİLDİR! Dizinin bu akşam neden ekranda olmadığına gelince:

Bildiğiniz üzere, hafta başından bu yana Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan o kahredici silahlı okul saldırıları ve yitirilen masum canlar, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Show TV yönetimi ve Gold Film, toplumun içinde bulunduğu bu hassas ve ağır yas psikolojisini göz önünde bulundurarak çok kritik bir karar aldı. Sadece şiddet içerikli polisiye diziler değil, eğlence ve yüksek dozda dram/entrika barındıran Kızılcık Şerbeti gibi dev yapımların da bu haftalık yayın akışından çekilmesinin daha saygılı bir duruş olacağına karar verildi.

"Peki Pembe'nin yeni planlarını, Alev'in hamlelerini ve Görkem'in çıkaracağı o büyük krizleri ne zaman izleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde güncellendi: Kızılcık Şerbeti'nin o ertelenen ve merakla beklenen yepyeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 24 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında kendi gününde ve kendi saatinde izleyicisiyle buluşacak.