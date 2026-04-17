17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Periiler, Dünya Kupası kurasına 4. torbadan giriyor

Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.

calendar 17 Nisan 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı.

Turnuvaya katılan 16 takım, FIBA kadınlar dünya sıralamasına göre dört torbaya ayrıldı.

Türkiye, kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile dördüncü torbadan katılacak.

Torbaların tamamı şu şekilde oluştu:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

Kura çekimi, 21 Nisan Salı günü TSİ 19.00'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
