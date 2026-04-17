Bu akşam Halef var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yelduran ve Kordağlı ailelerinin o bitmek bilmeyen husumetini ve konaktaki sırların ortaya çıkmasını bekleyen hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o büyüleyici Şanlıurfa sokaklarına bu akşam dönüyor muyuz?

Kısa ve net cevap: Hayır, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) NOW TV ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Ancak bunun sebebi dizinin iptal edilmesi değil, projenin kendi yayın gününün Cuma değil, Perşembe akşamları olmasıdır. Yani dizi bugün kendi gününde olmadığı için ekranlarda yok.

Dizinin sadık izleyicilerinin asıl merak ettiği konu ise kendi günü olan dün akşam (Perşembe) yeni bölümün neden ekrana gelmediği.

Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği o kahredici okul saldırısı tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Alınan son dakika kararıyla, içinde bulunduğumuz bu hassas yas atmosferi ve düşen reklam gelirleri nedeniyle NOW TV yayın akışında değişikliğe gidildi ve Halef dizisinin dün akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü ileri bir tarihe ertelendi. Dün akşam dizinin saati geldiğinde ekranlarda yeni bölüm yerine sadece tekrar bölümü yayınlandı.

"Peki Serhat ve Melek'in hikayesi ne zaman devam edecek?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde güncellendi: Dizinin o ertelenen ve merakla beklenen yepyeni bölümünün, 23 NİSAN 2026 PERŞEMBE akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Diziyi televizyondan değil de dijitalden takip edenler için de o önemli detayı hatırlatalım: Bilindiği üzere Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümleri YouTube'a yüklenmiyor. Dizinin yayın hakları gereği televizyon yayınının hemen ardından bölümler Disney+ platformunda yayınlanıyor. Dün akşam televizyon yayını gerçekleşmediği için, an itibarıyla Disney+ Türkiye kütüphanesinde de yeni bir bölüm YAYINLANMAMIŞTIR. Dijital izleyicilerin de o yepyeni macera için haftaya perşembeyi beklemesi gerekecek!