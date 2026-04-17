17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta "rekor" için mindere çıkacak

Başkent Tiran'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gözler, yeniden mindere dönen 36 yaşındaki Rıza Kayaalp'in üzerinde olacak.

calendar 17 Nisan 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçmek için mindere çıkacak.

Başkent Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gözler yeniden mindere dönen Rıza Kayaalp'in üzerinde olacak.

En fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan 36 yaşındaki Rıza için bu şampiyona ayrı bir önem taşıyor.

"Yaşayan efsane" Rıza, burada altın madalya kazanması durumunda 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak ve bunu başaran ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdıracak.

Avrupa güreş şampiyonalarındaki 12'nci altın madalyasını 2023 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de elde eden Rıza, Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde yenilerek rekoru kırma fırsatını değerlendiremeyen Rıza, bir kez daha şansını deneyecek.

Avrupa şampiyonalarında 14 kez finalde güreşti

Grekoromen stilde mücadele eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında en fazla final yapan sporcu konumunda bulunuyor.

Organizasyon tarihinde 14 kez altın madalya maçına çıkan Rıza, finalde sadece 2 kez kaybetti.

Rıza, 12'si altın, 2'si gümüş olmak üzere toplam 14 madalyayla organizasyon tarihinde en fazla madalya kazanan güreşçiler listesinin zirvesinde yer alıyor.

Avrupa şampiyonalarına damga vuruna milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalya aldı.

5 kez dünya şampiyonu oldu

Arnavutluk'a rekor için gidecek milli güreşçi, dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kariyerindeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğu

En fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi olan Rıza, olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

İlk olimpiyat madalyasını Londra 2012'de üçüncü olarak elde eden milli güreşçi, Rio 2016 Olimpiyatları'nda ise finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finalde karşılaştığı Kübalı güreşçiye yine kaybeden Rıza, bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Rıza, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ulaşarak, aktif spor hayatını noktalamayı planlıyor.

610 gün sonra mindere döndü

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isimli ilacı kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı. CAS'ın milli güreşçinin itirazını kabul etmesi üzerine Rıza'nın, 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açıldı.

Hırvatistan'daki 2026 yılının ilk "ranking serisi" turnuvasında Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza, 610 gün sonra resmi müsabakaya çıktı.

Uzun bir aradan sonra turnuvaya katılmasına rağmen başkent Zagreb'deki organizasyonda rakiplerine büyük üstünlük kuran ve 4 maçta sadece 1 puan vererek şampiyonluğa ulaşan Rıza Kayaalp, böylece sıkıntılı süreçten altın madalyayla çıktı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.