Milli tekvandocular, şampiyonayı 4 madalyayla tamamladı

Milli tekvandocular, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya ile bitirdi.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'te gerçekleştirilen ve 117 ülkeden 995 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 20 sporcuyla mücadele etti.



Şampiyonada kadınlar 59 kiloda Cansu Şeyhoğlu gümüş madalya kazanırken, erkekler 45 kiloda Utku Kap, 55 kiloda Abdurrahman Yılmaz Kılıç ile 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu bronz madalya kazandı.



