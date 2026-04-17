17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Milli tekvandocular, şampiyonayı 4 madalyayla tamamladı

Milli tekvandocular, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

calendar 17 Nisan 2026 15:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tekvandocular, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya ile bitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'te gerçekleştirilen ve 117 ülkeden 995 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 20 sporcuyla mücadele etti.

Şampiyonada kadınlar 59 kiloda Cansu Şeyhoğlu gümüş madalya kazanırken, erkekler 45 kiloda Utku Kap, 55 kiloda Abdurrahman Yılmaz Kılıç ile 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu bronz madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
