Villanueva'dan çarpıcı iddia: 'Giannis, Banchero karşılığında Orlando'ya gidecek'

Milwaukee Bucks'ın eski oyuncularından Charlie Villanueva, yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun Orlando Magic'e takas edileceğini öne sürdü.



"To the Baha" podcastinde konuşan Villanueva, Antetokounmpo'nun gelecek sezon Orlando forması giyeceğini iddia ederken, takasın karşılığında Milwaukee Bucks'ın Orlando'nun All-Star forveti Paolo Banchero'yu kadrosuna katacağını söyledi.



"Milwaukee Bucks organizasyonu ile bir şekilde bağlantım var, içeride olup bitenlerden haberdarım. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Orlando Magic. Bunu söylediğimi unutmayın. Giannis, Orlando Magic'e gidiyor. Paolo (Banchero), sana iyi geceler," ifadelerini kullandı.



Daha önce çıkan haberlerde de Orlando Magic'in, olası büyük bir takas için Antetokounmpo'yu yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı belirtilmişti.



Antetokounmpo'nun maksimum kontratında iki yıl daha bulunurken, 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu yer alıyor. Yıldız oyuncu, 1 Ekim itibarıyla kontrat uzatma hakkı kazanacak.



Sezon boyunca birçok takas söylentisinin merkezinde yer alan Antetokounmpo, çeşitli takımların ilgisine rağmen takas dönemini Milwaukee'de tamamlamıştı.



Mevcut beklenti, sakatlıklar ve takım içi gelişmelerle geçen zorlu sezonun ardından Giannis'in Bucks formasıyla son maçına çıkmış olabileceği yönünde.



Yunan yıldız, bu sezon 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalarken, %62.4 saha içi ve %33.3 üç sayı isabet oranlarıyla oynadı.



