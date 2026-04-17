17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Villanueva'dan çarpıcı iddia: "Giannis, Banchero karşılığında Orlando'ya gidecek"

Milwaukee Bucks'ın eski oyuncularından Charlie Villanueva, yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun Orlando Magic'e takas edileceğini öne sürdü.

calendar 17 Nisan 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
"To the Baha" podcastinde konuşan Villanueva, Antetokounmpo'nun gelecek sezon Orlando forması giyeceğini iddia ederken, takasın karşılığında Milwaukee Bucks'ın Orlando'nun All-Star forveti Paolo Banchero'yu kadrosuna katacağını söyledi.

"Milwaukee Bucks organizasyonu ile bir şekilde bağlantım var, içeride olup bitenlerden haberdarım. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Orlando Magic. Bunu söylediğimi unutmayın. Giannis, Orlando Magic'e gidiyor. Paolo (Banchero), sana iyi geceler," ifadelerini kullandı.

Daha önce çıkan haberlerde de Orlando Magic'in, olası büyük bir takas için Antetokounmpo'yu yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı belirtilmişti.

Antetokounmpo'nun maksimum kontratında iki yıl daha bulunurken, 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu yer alıyor. Yıldız oyuncu, 1 Ekim itibarıyla kontrat uzatma hakkı kazanacak.

Sezon boyunca birçok takas söylentisinin merkezinde yer alan Antetokounmpo, çeşitli takımların ilgisine rağmen takas dönemini Milwaukee'de tamamlamıştı.

Mevcut beklenti, sakatlıklar ve takım içi gelişmelerle geçen zorlu sezonun ardından Giannis'in Bucks formasıyla son maçına çıkmış olabileceği yönünde.

Yunan yıldız, bu sezon 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalarken, %62.4 saha içi ve %33.3 üç sayı isabet oranlarıyla oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
