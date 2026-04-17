17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Söke 1970'ten Anıl Taşdemir'e veda

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970'te forma giyen tecrübeli futbolcu Anıl Taşdemir, futbolculuk kariyerini noktaladı. Kulüp, Söke doğumlu 38 yaşındaki oyuncuya yayımladığı duygusal mesajla veda etti.

17 Nisan 2026 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kulüpten, "Söke'mizde doğdu, Söke'mizde futbola başladı, Söke'mizde kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun Söke'nun gururu Anıl Taşdemir" mesajı paylaşıldı. Bu sezon ligde 7, kupada 1 maçta kırmızı-siyahlı formayı terleten 38 yaşındaki oyuncu kariyerinde Süper Lig'de 47, 1'inci Lig'de 248, 2'nci Lig'de 56, 3'üncü Lig'de 34 müsabakaya çıktı. Anıl, alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı terletti.

Söke temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir, bugünkü idmanla birlikte futbolculuk kariyerinin son antrenmanına çıktı. Tüm teknik heyetin ve takım arkadaşlarının alkışlarıyla son antrenmanına katılan 1988 doğumlu Söke'de futbol hayatına başlayan oyuncumuz, böylelikle futbolculuk hayatını Söke'de noktaladı. Söke doğumlu olan Taşdemir, antrenman sonunda ise takım arkadaşları tarafından havaya atılarak uğurlandı. Anıl Taşdemir'e yıllar boyu Türk futboluna, Söke'mize ve kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerinden sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
