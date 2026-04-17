Söke 1970'ten Anıl Taşdemir'e veda

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970'te tecrübeli futbolcu Anıl Taşdemir, futbolu bırakma kararı aldı.



Kulüpten, "Söke'mizde doğdu, Söke'mizde futbola başladı, Söke'mizde kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun Söke'nun gururu Anıl Taşdemir" mesajı paylaşıldı. Bu sezon ligde 7, kupada 1 maçta kırmızı-siyahlı formayı terleten 38 yaşındaki oyuncu kariyerinde Süper Lig'de 47, 1'inci Lig'de 248, 2'nci Lig'de 56, 3'üncü Lig'de 34 müsabakaya çıktı. Anıl, alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı terletti.



Söke temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzün tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir, bugünkü idmanla birlikte futbolculuk kariyerinin son antrenmanına çıktı. Tüm teknik heyetin ve takım arkadaşlarının alkışlarıyla son antrenmanına katılan 1988 doğumlu Söke'de futbol hayatına başlayan oyuncumuz, böylelikle futbolculuk hayatını Söke'de noktaladı. Söke doğumlu olan Taşdemir, antrenman sonunda ise takım arkadaşları tarafından havaya atılarak uğurlandı. Anıl Taşdemir'e yıllar boyu Türk futboluna, Söke'mize ve kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerinden sonraki hayatında başarılar diliyoruz."



