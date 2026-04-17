17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Wizards, Brian Keefe ile yola devam ediyor

Washington Wizards genel menajeri Will Dawkins, başantrenör Brian Keefe'in 2026-27 sezonunda da görevine devam edeceğini açıkladı.

calendar 17 Nisan 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Wizards, yeniden yapılanma sürecinden çıkarak Trae Young ve Anthony Davis liderliğinde rekabetçi bir yapıya geçiş hedefliyor.

Keefe, yeniden yapılanma sürecindeki iki sezonda toplamda 43 galibiyet ve 160 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu sezon ise takım 17-65'lik derece elde etti.

Son iki sezonda Net Rating kategorisinde ligin son sırasında yer alan Wizards, son 27 maçının 26'sını kaybederek NBA'in en kötü derecesini aldı. Bu sonuç, takıma Mayıs ayındaki draft lottery'de en kötü ihtimalle 5. sıra seçimini garanti etti.

Kulüp yönetimi, Keefe'in genç oyuncular Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Will Riley ve Jamir Watkins'in gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Keefe, 2023-24 sezonu ortasında görevden alınan Wes Unseld Jr.'ın yerine geçici başantrenör olarak atanmış, ardından Mayıs 2024'te kalıcı olarak göreve getirilmişti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.