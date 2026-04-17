Wizards, Brian Keefe ile yola devam ediyor

Washington Wizards genel menajeri Will Dawkins, başantrenör Brian Keefe'in 2026-27 sezonunda da görevine devam edeceğini açıkladı.



Wizards, yeniden yapılanma sürecinden çıkarak Trae Young ve Anthony Davis liderliğinde rekabetçi bir yapıya geçiş hedefliyor.



Keefe, yeniden yapılanma sürecindeki iki sezonda toplamda 43 galibiyet ve 160 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu sezon ise takım 17-65'lik derece elde etti.



Son iki sezonda Net Rating kategorisinde ligin son sırasında yer alan Wizards, son 27 maçının 26'sını kaybederek NBA'in en kötü derecesini aldı. Bu sonuç, takıma Mayıs ayındaki draft lottery'de en kötü ihtimalle 5. sıra seçimini garanti etti.



Kulüp yönetimi, Keefe'in genç oyuncular Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Will Riley ve Jamir Watkins'in gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.



Keefe, 2023-24 sezonu ortasında görevden alınan Wes Unseld Jr.'ın yerine geçici başantrenör olarak atanmış, ardından Mayıs 2024'te kalıcı olarak göreve getirilmişti.



