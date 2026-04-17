17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Rajakovic, playofflardan korkmuyor: "Avrupa'da oynamıyoruz"

Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajaković, takımının playoff tecrübesizliğinin büyük bir sorun olmayacağını belirterek Avrupa basketboluyla karşılaştırmalı dikkat çekici ifadeler kullandı.

calendar 17 Nisan 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Raptors'ın ilk turda Cleveland Cavaliers ile karşılaşacağı seriye ilişkin konuşan Rajaković, oyuncularının baskıdan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa'da oynamıyoruz. Kimse bize şişe atmayacak. Serbest atış kullanırken gözümüze lazer tutulmayacak," diyen Rajaković, "Salon gürültülü olacak, peki ne olmuş? Bu bizi etkilememeli. Kendi standartlarımızda oynayıp anın tadını çıkarmalıyız," ifadelerini kullandı.

Raptors, Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladığı için ilk turda saha avantajına sahip olmayacak. İki takım arasındaki serinin ilk maçı cumartesi günü Cleveland'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
