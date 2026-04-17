Rajakovic, playofflardan korkmuyor: 'Avrupa'da oynamıyoruz'

Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajaković, takımının playoff tecrübesizliğinin büyük bir sorun olmayacağını belirterek Avrupa basketboluyla karşılaştırmalı dikkat çekici ifadeler kullandı.



Raptors'ın ilk turda Cleveland Cavaliers ile karşılaşacağı seriye ilişkin konuşan Rajaković, oyuncularının baskıdan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.



"Avrupa'da oynamıyoruz. Kimse bize şişe atmayacak. Serbest atış kullanırken gözümüze lazer tutulmayacak," diyen Rajaković, "Salon gürültülü olacak, peki ne olmuş? Bu bizi etkilememeli. Kendi standartlarımızda oynayıp anın tadını çıkarmalıyız," ifadelerini kullandı.



Raptors, Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladığı için ilk turda saha avantajına sahip olmayacak. İki takım arasındaki serinin ilk maçı cumartesi günü Cleveland'da oynanacak.



