2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala FIFA ile New Jersey yönetimi arasında, trenle yapılacak ulaşımdaki bilet fiyatları tartışma konusu oldu.
New York'taki Pennsylvania İstasyonu'ndan Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak New Jersey Stadı'na 13 dolarlık gidiş-dönüş biletinin turnuva sırasında 150 dolara çıkarılması yönündeki görüşmelerin basına sızması tartışmalara yol açtı.
New Jersey'nin ulaşım kurumu NJ Transit, 8 maça ev sahipliği yapacak 82 bin kişi kapasiteli stada sefer düzenleme, olası aksamaları hesaplamanın kuruma maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolara ulaşacağını savunuyor.
New Jersey Valisi Mikie Sherrill, tren biletlerindeki artışın arkasında durarak, "Bu faturayı yıllar boyu New Jersey yolcularının üzerine yıkmayacağım, bu adil değil. Ulaşım bedelini FIFA ödemeli, eğer ödemezlerse New Jersey yolcularının sömürülmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
FIFA ise 2018'de imzalanan ev sahibi şehir sözleşmesinde maç günleri ücretsiz ulaşım maddesinin yer aldığını, ancak 2023'te bu maddenin "tüm bilet ve akreditasyon sahipleri, maç günlerinde stada ulaşım maliyetini kendileri karşılayacak" şeklinde revize edildiğine dikkat çekiyor.
Boston'da da turnuva sırasında stada giden tren seferlerinin fiyatı 20'den 80 dolara çıkarılmıştı.
FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet fiyatı tartışması
