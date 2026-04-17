Karşıyaka, play-off öncesi son provada

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off oynamayı erken garantileyen Karşıyaka, cumartesi günü normal sezonun son haftasında Tire 2021 FK deplasmanına çıkacak.
Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma ligdeki diğer maçlarla birlikte saat 16.00'da başlayacak.
Grupta son 11 maçtır yenilmeyip 9 galibiyet, 2 beraberlikle play-off öncesi formda olan Karşıyaka, 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grup ikinciliği için 2 puan önündeki Eskişehirspor'un son maçta yenilmesini bekleyecek Kaf-Kaf'ın play-offtaki rakibi de cumartesi günü belli olacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la eşleşecek.
