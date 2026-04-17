17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Karşıyaka, play-off öncesi son provada

Karşıyaka, cumartesi günü normal sezonun son haftasında Tire 2021 FK deplasmanına çıkacak.

17 Nisan 2026 12:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off oynamayı erken garantileyen Karşıyaka, cumartesi günü normal sezonun son haftasında Tire 2021 FK deplasmanına çıkacak.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma ligdeki diğer maçlarla birlikte saat 16.00'da başlayacak.

Grupta son 11 maçtır yenilmeyip 9 galibiyet, 2 beraberlikle play-off öncesi formda olan Karşıyaka, 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grup ikinciliği için 2 puan önündeki Eskişehirspor'un son maçta yenilmesini bekleyecek Kaf-Kaf'ın play-offtaki rakibi de cumartesi günü belli olacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la eşleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
