17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Göztepe, Avrupa yolunda zorlu virajda

calendar 17 Nisan 2026 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 12:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'de üst üste evinde çıktığı son 2 maçta Galatasaray'a 3-1 yenilip, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Göztepe, cumartesi günü 30'uncu hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda Ali Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde averajla RAMS Başakşehir FK'nın bir basamak gerisinde 6'ncı sırada yer alan 47 puanlı İzmir ekibi, 35 puanla 9'uncu sırada bulunan Kocaelispor'u yenerek Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

BOKELE'DEN İYİ HABER

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren kaptan sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanıp oyundan alınan stoper Malcom Bokele ise büyük ihtimalle sahadaki yerini alabilecek.

Sezonun ilk yarısında Isonem Pak Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
