Gaziantep'te Sumudica'ya geri dönüş

Burak Yılmaz'ın yerine Marius Sumudica gelebilir. Yönetimin, deneyimli teknik adamla sezon sonunu ve gelecek yılı kapsayan bir sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi.



Gaziantep temsilcisinde teknik direktör arayışları hız kazanırken, kulüp içinde Sumudica ismi ön plana çıkmış durumda.



Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'u da çalıştıran Rumen teknik adamın Süper Lig'deki tecrübesi, bu tercihte önemli rol oynuyor.



130 maçlık lig deneyimi bulunan Sumudica'nın, camiayı ve ligi yakından tanıması en büyük avantajı olarak görülüyor.



Suudi Arabistan'dan ayrıldı



Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood'u çalıştıran Sumudica'nın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



Yönetimde bu yönde güçlü bir görüş oluşurken, Kırmızı-Siyahlılar'ın bugün yapılacak toplantının ardından teknik direktör konusunda son kararını vermesi bekleniyor.



