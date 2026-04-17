16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Gaziantep'te Sumudica'ya geri dönüş

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Kırmızı-Siyahlılar'da daha önce önemli bir başarı yakalayan Marius Sumudica'nın yeniden göreve gelmesi gündemde...

calendar 17 Nisan 2026 08:18
Fotoğraf: AA
Gaziantep'te Sumudica'ya geri dönüş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Burak Yılmaz'ın yerine Marius Sumudica gelebilir. Yönetimin, deneyimli teknik adamla sezon sonunu ve gelecek yılı kapsayan bir sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi.

Gaziantep temsilcisinde teknik direktör arayışları hız kazanırken, kulüp içinde Sumudica ismi ön plana çıkmış durumda.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'u da çalıştıran Rumen teknik adamın Süper Lig'deki tecrübesi, bu tercihte önemli rol oynuyor.

130 maçlık lig deneyimi bulunan Sumudica'nın, camiayı ve ligi yakından tanıması en büyük avantajı olarak görülüyor.

Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood'u çalıştıran Sumudica'nın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yönetimde bu yönde güçlü bir görüş oluşurken, Kırmızı-Siyahlılar'ın bugün yapılacak toplantının ardından teknik direktör konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.