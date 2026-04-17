17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Beşiktaş'ta hayatta kalma sınavı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonu sözleşmesi dolacak oyuncularla kiralık statüdeki futbolcularını sezonun kalan haftalarında yakından takip edecek.

calendar 17 Nisan 2026 09:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta hayatta kalma sınavı!
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Jota Silva, El Bilal Toure, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan gibi kiralık oyuncuların her birinin performansı kulübün satın alma opsiyon kararlarını doğrudan etkileyecek.

"KENDİNİZİ GÖSTERİN"

Milot Rashica ve Tiago Djalo gibi formu düşük olanlar içinse sezonun kalanı bir "hayatta kalma" sınavına dönüştü. Sergen Hoca'nın "Kendinizi gösterin" mesajının arka planında ciddi bir transfer planlaması yatıyor. Beşiktaş, bu süreci hem mali disiplin hem de sportif dönüşüm açısından kritik bir eşik olarak görüyor.

GÖZLER CENGİZ'DE

Beşiktaş'taki ilk 10 maçında dört gol ve iki asistle göz dolduran Cengiz Ünder, ardından çıktığı 13 karşılaşmada sadece birer gol ve asistlik katkı sağlayabildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
