Fenerbahçe'den Riva'ya ikinci çıkarma

Fenerbahçeli kurmaylar, hakem atamaları sonrası Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu kurmaylarıyla bir araya geldi.
İddialara göre; pazartesi günü Riva'nın yolunu tutan Fenerbahçeli yöneticiler, perşembe günü de Türkiye Futbol Federasyonu binasına adeta ikinci bir çıkarma yaptı.
HAKEM ATAMASINA TEPKİ
Sarı kart tartışmaları henüz sıcaklığını korurken, kritik Rizespor maçının hakem ataması tepkiyle karşılandı.
Sarı-lacivertli idarecilerin, kart ortalamasının yüksek olduğunu belirttiği hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin bu zorlu 90 dakikaya atanmasını, derbi öncesi sınırda 7 futbolcu varken "Tam bir facia" sözleriyle şikayet ettiği öğrenildi.
CAMİADA BÜYÜK 'OPERASYON' ENDİŞESİ
Riva'daki zirvede bir diğer konuşulan konu ise maçın gözlemcisi oldu. Hakem Kayatepe'nin performansını değerlendirecek gözlemcinin Galatasaraylı olduğunu öne süren Fenerbahçeli yöneticilerin, bu durumun camiada açıkça bir 'operasyon endişesi' yarattığını yetkililere ilettiği belirtildi.
İddialara göre; pazartesi günü Riva'nın yolunu tutan Fenerbahçeli yöneticiler, perşembe günü de Türkiye Futbol Federasyonu binasına adeta ikinci bir çıkarma yaptı.
HAKEM ATAMASINA TEPKİ
Sarı kart tartışmaları henüz sıcaklığını korurken, kritik Rizespor maçının hakem ataması tepkiyle karşılandı.
Sarı-lacivertli idarecilerin, kart ortalamasının yüksek olduğunu belirttiği hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin bu zorlu 90 dakikaya atanmasını, derbi öncesi sınırda 7 futbolcu varken "Tam bir facia" sözleriyle şikayet ettiği öğrenildi.
CAMİADA BÜYÜK 'OPERASYON' ENDİŞESİ
Riva'daki zirvede bir diğer konuşulan konu ise maçın gözlemcisi oldu. Hakem Kayatepe'nin performansını değerlendirecek gözlemcinin Galatasaraylı olduğunu öne süren Fenerbahçeli yöneticilerin, bu durumun camiada açıkça bir 'operasyon endişesi' yarattığını yetkililere ilettiği belirtildi.