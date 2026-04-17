17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Fenerbahçe'den Riva'ya ikinci çıkarma

Fenerbahçe yönetimi, hakem atamaları ve sarı kart standartları nedeniyle TFF'nin Riva'daki merkezine giderek MHK yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 17 Nisan 2026 11:12
Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli kurmaylar, hakem atamaları sonrası Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu kurmaylarıyla bir araya geldi.

İddialara göre; pazartesi günü Riva'nın yolunu tutan Fenerbahçeli yöneticiler, perşembe günü de Türkiye Futbol Federasyonu binasına adeta ikinci bir çıkarma yaptı.

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Sarı kart tartışmaları henüz sıcaklığını korurken, kritik Rizespor maçının hakem ataması tepkiyle karşılandı.

Sarı-lacivertli idarecilerin, kart ortalamasının yüksek olduğunu belirttiği hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin bu zorlu 90 dakikaya atanmasını, derbi öncesi sınırda 7 futbolcu varken "Tam bir facia" sözleriyle şikayet ettiği öğrenildi.

CAMİADA BÜYÜK 'OPERASYON' ENDİŞESİ

Riva'daki zirvede bir diğer konuşulan konu ise maçın gözlemcisi oldu. Hakem Kayatepe'nin performansını değerlendirecek gözlemcinin Galatasaraylı olduğunu öne süren Fenerbahçeli yöneticilerin, bu durumun camiada açıkça bir 'operasyon endişesi' yarattığını yetkililere ilettiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
