16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Galatasaray'da 10 formanın sahibi belli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında formayı vereceği 10 futbolcuyu belirledi.

17 Nisan 2026 08:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında en iyi 11'ine gidecek.

Sacha Boey'un yerine Roland Sallai sağ bekte görev yapacak. İsmail Jakobs'u kesecek Buruk, sol bekte Eren Elmalı'ya şans verecek.

Orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara 3'lüsü oynayacak.

TEK SORU İŞARETİ OSIMHEN

Osimhen'in santrfor oynaması durumunda kanatlarda Sane ve Barış forma giyecek.

Ancak Osimhen 11 başlamazsa Lang kanatta görev yapacak. Barış Alper ise 9 numara pozisyonunda görevlendirilecek. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
