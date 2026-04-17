Galatasaray'da 10 formanın sahibi belli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında en iyi 11'ine gidecek.
Sacha Boey'un yerine Roland Sallai sağ bekte görev yapacak. İsmail Jakobs'u kesecek Buruk, sol bekte Eren Elmalı'ya şans verecek.
Orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara 3'lüsü oynayacak.
TEK SORU İŞARETİ OSIMHEN
Osimhen'in santrfor oynaması durumunda kanatlarda Sane ve Barış forma giyecek.
Ancak Osimhen 11 başlamazsa Lang kanatta görev yapacak. Barış Alper ise 9 numara pozisyonunda görevlendirilecek.
