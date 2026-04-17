İngilizler duyurdu! Ersin Destanoğlu'na 3 talip birden!

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın.



İngiliz medyasına düşen son haberler, 25 yaşındaki kalecinin geleceğinin İstanbul dışında şekillenebileceğini gösteriyor.



Haberin detaylarına göre Ersin için en ciddi girişimler Belçika'dan geliyor. Türk oyunculara olan ilgisiyle bilinen Westerlo ve Belçika futbolunun lokomotifi Club Brugge, Ersin'i listesine aldı.



Öte yandan, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Shakhtar Donetsk'in de Ersin'i gelecekteki 1 numarası olarak gördüğü iddia edildi.



SÖZLEŞME KRİZİ



Öte yandan siyah-beyazlı kulübün, 1.95 boyundaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de rekabetle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.



PERFORMANSI



2025/26 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 8 maçı gol yemeden tamamladı ve 27 kez gol yedi.







