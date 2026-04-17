16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

İngilizler duyurdu! Ersin Destanoğlu'na 3 talip birden!

Belçika'dan Westerlo ve Club Brugge ile Ukrayna devi Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim sözleşme uzatmak istese de Ersin'in serbest kalma ihtimali kulübü endişelendiriyor.

calendar 17 Nisan 2026 08:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngilizler duyurdu! Ersin Destanoğlu'na 3 talip birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın.

İngiliz medyasına düşen son haberler, 25 yaşındaki kalecinin geleceğinin İstanbul dışında şekillenebileceğini gösteriyor.

Haberin detaylarına göre Ersin için en ciddi girişimler Belçika'dan geliyor. Türk oyunculara olan ilgisiyle bilinen Westerlo ve Belçika futbolunun lokomotifi Club Brugge, Ersin'i listesine aldı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Shakhtar Donetsk'in de Ersin'i gelecekteki 1 numarası olarak gördüğü iddia edildi.

SÖZLEŞME KRİZİ

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün, 1.95 boyundaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de rekabetle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 8 maçı gol yemeden tamamladı ve 27 kez gol yedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.