16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Galatasaray, rekor üstüne rekor kırıyor!

Geçen yıl Rams Park'tan 2.2 milyar TL kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon 3.6 milyar TL'ye ulaştı. Taraftar, kombine yenilemede rekora koştu.

calendar 17 Nisan 2026 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gelir kalemleri ile sadece Türkiye değil Avrupa'da da adından söz ettiren Galatasaray, stat gelirlerini yükseltmeye devam ediyor.

Son 3 sezon Süper Lig'de alınan şampiyonlukların yanı sıra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar sonrasında taraftar da kombine ve localara akın etti.

Geçen sezon loca, VIP ve kombineden 2.2 milyar TL kazanan Galatasaray, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında bu gelir kalemini 3 milyar 627 milyon TL'ye çıkardı.

Taraftarların büyük çoğunluğu yüzde 41 ila yüzde 46 arasında yapılan zamlara rağmen kombinelerini yeniledi.

EKSTRA 5 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR

495 bin TL olan en pahalı VIP koltuk da satıldı. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta önümüzdeki dönemde localardaki koltuk sayısının artması ve bu sayede ekstra 5 milyon Euro daha gelir elde edilmesi planlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
