Galatasaray, rekor üstüne rekor kırıyor!

Gelir kalemleri ile sadece Türkiye değil Avrupa'da da adından söz ettiren Galatasaray, stat gelirlerini yükseltmeye devam ediyor.
Son 3 sezon Süper Lig'de alınan şampiyonlukların yanı sıra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar sonrasında taraftar da kombine ve localara akın etti.
Geçen sezon loca, VIP ve kombineden 2.2 milyar TL kazanan Galatasaray, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında bu gelir kalemini 3 milyar 627 milyon TL'ye çıkardı.
Taraftarların büyük çoğunluğu yüzde 41 ila yüzde 46 arasında yapılan zamlara rağmen kombinelerini yeniledi.
EKSTRA 5 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR
495 bin TL olan en pahalı VIP koltuk da satıldı. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta önümüzdeki dönemde localardaki koltuk sayısının artması ve bu sayede ekstra 5 milyon Euro daha gelir elde edilmesi planlanıyor.
