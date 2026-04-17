Mitchell: 'Cleveland'da kalmak istiyorum'

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, takımın playoff potansiyeline güvendiğini ve kariyerini Cleveland'da sürdürmek istediğini açıkladı.



Mitchell, arka alandaki partneri James Harden ile uyumundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu birlikteliğin takımı derin bir playoff koşusuna taşıyabileceğini belirtti.



The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan yıldız oyuncu, sözleşme uzatma ihtimali hakkında net konuştu:



"Cleveland'ı seviyorum. Daha önce de söyledim: Burada elimden geldiğince uzun süre oynamak istiyorum. Hedefimiz kazanmak; en üst seviyede kazanmaya devam ettiğimiz sürece. Burası benim evim diyebileceğim bir yer."



Mitchell ayrıca insanların Cleveland'da mutlu olduğuna inanmakta zorlanmasına da şaşırdığını ifade etti.



