17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Mitchell: "Cleveland'da kalmak istiyorum"

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, takımın playoff potansiyeline güvendiğini ve kariyerini Cleveland'da sürdürmek istediğini açıkladı.

calendar 17 Nisan 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, takımın playoff potansiyeline güvendiğini ve kariyerini Cleveland'da sürdürmek istediğini açıkladı.

Mitchell, arka alandaki partneri James Harden ile uyumundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu birlikteliğin takımı derin bir playoff koşusuna taşıyabileceğini belirtti.

The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan yıldız oyuncu, sözleşme uzatma ihtimali hakkında net konuştu:

"Cleveland'ı seviyorum. Daha önce de söyledim: Burada elimden geldiğince uzun süre oynamak istiyorum. Hedefimiz kazanmak; en üst seviyede kazanmaya devam ettiğimiz sürece. Burası benim evim diyebileceğim bir yer."

Mitchell ayrıca insanların Cleveland'da mutlu olduğuna inanmakta zorlanmasına da şaşırdığını ifade etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.