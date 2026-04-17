17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Nisan 2026 13:51
Fotoğraf: X.com
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski'den geleceği için flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcü, TV3'e verdiği röportajda Juventus ve Milan iddialarını değerlendirdi. 

"BİRAZ DAHA ZAMANIMIZ VAR"

Katalan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lewandowski, "Biraz daha zamanımız var. Kulüp ne düşündüğümü biliyor ve ben de düşünmek için zaman buldum." diye konuştu.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Lewandowski, açıklamasının devamında "Teklifler ve geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kalan maçlar ve atılacak goller daha önemli. Basında her gün yeni bir şey çıkması önemli değil." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
