İrem Helvacıoğlu boşandı mı, neden boşandı?

Bebeklerinin doğumuyla perçinlenen mutluluk tablosunun neden bozulduğunu merak eden hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o örnek gösterilen evlilik neden bitti?

Kısa ve net cevap: Evet! Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, bugün (17 Nisan 2026) sabah saatlerinde görülen davada tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştır!

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları ve evlerini ayırdıkları yönündeki iddiaları her defasında yalanlayan çift, sessiz sedasız çıktıkları mahkemede yollarını resmen ayırdı. Yaklaşık 1,5 yıl süren evliliğin sona ermesiyle birlikte İrem Helvacıoğlu, magazin dünyasında büyük ses getiren o "bekar oyuncular" kervanına yeniden katılmış oldu.

Boşanma davasının hemen ardından İrem Helvacıoğlu'ndan beklenen o "ayrılık teyidi" hamlesi gecikmedi:

Soyadı Gitti: Güzel oyuncu, mahkeme salonundan çıkar çıkmaz Instagram profilindeki "Kaspar" soyadını sildi.

Fotoğraflar Temizlendi: Ural Kaspar ile olan tüm romantik pozlarını ve düğün karelerini profilinden kaldıran Helvacıoğlu, eski eşini takipten de çıktı.

Türbe Ziyareti: Boşanma sonrası soluğu bir türbede aldığı iddia edilen ünlü oyuncunun bu hamlesi "manevi huzur arıyor" şeklinde yorumlandı.

2025 yılının Ekim ayında dünyaya gelen ve Japonca'da "gökyüzü" anlamına gelen Sora ismini verdikleri kızlarının velayeti konusunda çiftin anlaşmalı bir yol izlediği öğrenildi. Gelen bilgilere göre Sora'nın velayeti anne İrem Helvacıoğlu'nda kalırken, babası Ural Kaspar ile belirli günlerde görüşmesi konusunda mutabık kalındı.