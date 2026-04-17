Manchester City'ye kötü haber: Ruben Dias

Manchester City'de savunmanın bel kemiği olan Ruben Dias'tan kötü haber geldi.



Manchester Evening News'te yer alan habere göre, sakatlığı bulunan Portekizli stoper, Arsenal karşısında forma giyemeyecek.



Haberde ayrıca Ruben Dias'ın sakatlığının ciddi olduğu ve deneyimli savunmacının sezonun kalan bölümünde sahalara dönmesinin beklenmediği aktarıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City forması ile 32 maça çıkan Ruben Dias, 2 gol kaydetti.



