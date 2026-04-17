17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Manchester City'ye kötü haber: Ruben Dias

Manchester City'de Ruben Dias, sakatlığı nedeniyle Arsenal maçında yok ve sezonu kapatması bekleniyor.

calendar 17 Nisan 2026 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Manchester City'de savunmanın bel kemiği olan Ruben Dias'tan kötü haber geldi. 

Manchester Evening News'te yer alan habere göre, sakatlığı bulunan Portekizli stoper, Arsenal karşısında forma giyemeyecek.

Haberde ayrıca Ruben Dias'ın sakatlığının ciddi olduğu ve deneyimli savunmacının sezonun kalan bölümünde sahalara dönmesinin beklenmediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City forması ile 32 maça çıkan Ruben Dias, 2 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
