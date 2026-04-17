17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Real Madrid'de kalanlar ve gidenler belli oldu!

Real Madrid yönetimi, kadroda devrim yerine istikrarı seçti; yıldızlar korunurken savunmaya takviye, bazı isimlerle ise ayrılık planı yapılıyor.

calendar 17 Nisan 2026 13:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezon öncesi kadroda köklü bir değişime gitmeyi planlamıyor. Son dönemde "büyük temizlik" yapılması yönündeki çağrılara rağmen kulüp yönetimi, mevcut çekirdek kadroyu koruma kararı aldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, yaz transfer döneminde hiçbir yıldız oyuncunun ayrılığı düşünülmüyor. Başta Vinícius Junior olmak üzere Kylian Mbappe ve Jude Bellingham, yeni projenin temel taşları olarak görülüyor. Bu üçlüye ek olarak Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde ve Arda Güler de takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Madrid ekibi, yıldız transferi yapmayı da şu aşamada planlamıyor. Ancak savunma hattına, özellikle stoper ve orta saha merkezine takviyeler yapılması gündemde. Ayrıca genç yetenek Endrick'in geri dönüşü ve Nico Paz için geri satın alma opsiyonunun kullanılması da planlar arasında.

AYRILIKLAR KAPIDA

Takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı. David Alaba ve Dani Carvajal'ın sözleşmeleri sona eriyor ve iki oyuncunun da yeni kontrat imzalamaması bekleniyor. Antonio Rüdiger için ise durum farklı; Alman savunmacının sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Dani Ceballos ile Gonzalo'nun transfer listesine konulacağı ifade edilirken, bazı genç oyuncular için kiralama formülü gündemde. Eduardo Camavinga ise kulübün satışından ciddi gelir beklediği isimlerin başında geliyor.

MASTANTUONO KİRALIK GİDİYOR

Genç Arjantinli yetenek Franco Mastantuono için de kiralık ayrılık ihtimali öne çıkıyor. Real Madrid'in planı, oyuncuyu Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma göndererek daha fazla süre almasını sağlamak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.