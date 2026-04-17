Real Madrid'de kalanlar ve gidenler belli oldu!

İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezon öncesi kadroda köklü bir değişime gitmeyi planlamıyor. Son dönemde "büyük temizlik" yapılması yönündeki çağrılara rağmen kulüp yönetimi, mevcut çekirdek kadroyu koruma kararı aldı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, yaz transfer döneminde hiçbir yıldız oyuncunun ayrılığı düşünülmüyor. Başta Vinícius Junior olmak üzere Kylian Mbappe ve Jude Bellingham, yeni projenin temel taşları olarak görülüyor. Bu üçlüye ek olarak Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde ve Arda Güler de takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Öte yandan Madrid ekibi, yıldız transferi yapmayı da şu aşamada planlamıyor. Ancak savunma hattına, özellikle stoper ve orta saha merkezine takviyeler yapılması gündemde. Ayrıca genç yetenek Endrick'in geri dönüşü ve Nico Paz için geri satın alma opsiyonunun kullanılması da planlar arasında.
AYRILIKLAR KAPIDA
Takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başladı. David Alaba ve Dani Carvajal'ın sözleşmeleri sona eriyor ve iki oyuncunun da yeni kontrat imzalamaması bekleniyor. Antonio Rüdiger için ise durum farklı; Alman savunmacının sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Dani Ceballos ile Gonzalo'nun transfer listesine konulacağı ifade edilirken, bazı genç oyuncular için kiralama formülü gündemde. Eduardo Camavinga ise kulübün satışından ciddi gelir beklediği isimlerin başında geliyor.
MASTANTUONO KİRALIK GİDİYOR
Genç Arjantinli yetenek Franco Mastantuono için de kiralık ayrılık ihtimali öne çıkıyor. Real Madrid'in planı, oyuncuyu Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma göndererek daha fazla süre almasını sağlamak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|29
|21
|5
|3
|67
|22
|68
|2
|Fenerbahçe
|29
|19
|9
|1
|66
|28
|66
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|29
|12
|11
|6
|36
|26
|47
|7
|Samsunspor
|29
|9
|12
|8
|34
|38
|39
|8
|Rizespor
|29
|9
|9
|11
|39
|40
|36
|9
|Kocaelispor
|29
|9
|8
|12
|24
|33
|35
|10
|Konyaspor
|29
|8
|10
|11
|36
|41
|34
|11
|Gaziantep FK
|29
|8
|10
|11
|38
|49
|34
|12
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|13
|Antalyaspor
|29
|7
|7
|15
|30
|47
|28
|14
|Kasımpaşa
|29
|6
|10
|13
|28
|41
|28
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|17
|Eyüpspor
|29
|5
|7
|17
|20
|43
|22
|18
|Karagümrük
|29
|5
|5
|19
|26
|51
|20