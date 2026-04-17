17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Tottenham'dan Marcos Senesi hamlesi!

Tottenham, Premier League'de kalmaları şartına bağlı olarak bu yaz Marcos Senesi'yi transfer etmek için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

calendar 17 Nisan 2026 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham Hotspur, yaz transfer dönemi için savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Kuzey Londra ekibi Bournemouth forması giyen Marcos Senesi ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Transferin gerçekleşmesi ise Premier League'de kalınması şartına bağlanmış durumda.

28 yaşındaki stoperin temmuz ayında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle serbest kalacak olması, Tottenham'ı transferde avantajlı konuma getiriyor.

Londra temsilcisinin, Arjantinli savunmacı için en güçlü aday olduğu belirtilirken, henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı ve oyuncuya başka kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bournemouth formasıyla 33 maça çıkan Senesi, 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
