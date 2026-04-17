Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 14:11 -
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 14:11
Diziler kaldırıldı mı, yasaklandı mı?
Türkiye, son birkaç gündür eğitim kurumlarından gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan kahredici haberlerle kelimenin tam anlamıyla buz kesti! Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda art arda yaşanan, masum canların yitirildiği o kanlı saldırıların ardından toplumda oluşan devasa infial ve yas havası, televizyon ekranlarına da doğrudan yansıdı. Hafta başından bu yana en sevdiği dizilerin yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler, ekran karşısına geçtiklerinde "tekrar bölümü" veya "film" sürpriziyle karşılaşınca arama motorlarında fırtınalar koparmaya başladı: "Diziler kaldırıldı mı, yasaklandı mı? 17 Nisan bugün diziler neden yok, RTÜK dizileri mi yasakladı?" İşte milyonları merakta bırakan o sessizliğin perde arkası ve kanalların aldığı radikal kararların detayları...
Çocuklarını okula göndermeye korkan veliler ve yaşanan bu büyük travmanın ardından ekranlarda eğlence içeriği görmek istemeyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok izlenen yapımlara ne oldu?
DİZİLER KALDIRILDI MI, YASAKLANDI MI? (17 NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, diziler tamamen kaldırılmadı veya devlet tarafından genel bir yasak getirilmedi! Ancak ulusal kanallar (Kanal D, NOW, Show TV, ATV, TRT 1), ülkemizi derin bir yasa boğan okul saldırıları nedeniyle "toplumsal hassasiyet" kararı alarak bu haftaki YENİ BÖLÜMLERİ yayınlamama kararı aldı.RTÜK tarafından özellikle Kahramanmaraş'taki olayla ilgili bir "yayın yasağı" getirilmiş olsa da, bu yasak dizileri değil, olayın görüntülerini ve detaylı haberlerini kapsamaktadır. Dizilerin yayınlanmaması ise tamamen kanal yönetimlerinin toplumun acısına ortak olma ve yas havasına saygı duyma amacıyla aldığı ortak bir "yayın akışı revizyonu" kararıdır.HANGİ DİZİLER BU HAFTA YAYINLANMADI?Hafta başından bu yana yayın akışından çıkarılan veya ertelenen başlıca yapımlar şunlar:Eşref Rüya (Kanal D): 15 Nisan Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmadı, yerine tekrar bölümü ekrana geldi.Yeraltı (NOW): Çarşamba akşamı planlanan 12. bölümü ertelendi.Kuruluş Osman (ATV): Yeni bölüm yerine farklı bir içerik tercih edildi.Sandık Kokusu (Show TV): Yayın akışından çıkarıldı.
İnci Taneleri (Kanal D): Perşembe akşamı yeni bölüm yerine sinema filmi yayınlandı.Halef: Köklerin Çağrısı (NOW): Perşembe akşamı ekrana gelmedi.Kızılcık Şerbeti & Arka Sokaklar: 17 Nisan Cuma (Bugün) akşamı da benzer bir hassasiyetle yeni bölümlerin yayınlanmaması, yerlerine kolaj veya tekrar bölümlerinin getirilmesi bekleniyor.DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Kanallardan gelen bilgilere göre, bu "yas arası" sadece bu haftayı kapsamaktadır. Olağanüstü yeni bir gelişme yaşanmadığı sürece, tüm fenomen dizilerin 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren normal yayın takvimine dönmesi ve ertelenen yeni bölümlerin önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması planlanıyor.
