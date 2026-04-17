Diziler kaldırıldı mı, yasaklandı mı?

Çocuklarını okula göndermeye korkan veliler ve yaşanan bu büyük travmanın ardından ekranlarda eğlence içeriği görmek istemeyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok izlenen yapımlara ne oldu?

Kısa ve net cevap: Hayır, diziler tamamen kaldırılmadı veya devlet tarafından genel bir yasak getirilmedi! Ancak ulusal kanallar (Kanal D, NOW, Show TV, ATV, TRT 1), ülkemizi derin bir yasa boğan okul saldırıları nedeniyle "toplumsal hassasiyet" kararı alarak bu haftaki YENİ BÖLÜMLERİ yayınlamama kararı aldı.

RTÜK tarafından özellikle Kahramanmaraş'taki olayla ilgili bir "yayın yasağı" getirilmiş olsa da, bu yasak dizileri değil, olayın görüntülerini ve detaylı haberlerini kapsamaktadır. Dizilerin yayınlanmaması ise tamamen kanal yönetimlerinin toplumun acısına ortak olma ve yas havasına saygı duyma amacıyla aldığı ortak bir "yayın akışı revizyonu" kararıdır.

Hafta başından bu yana yayın akışından çıkarılan veya ertelenen başlıca yapımlar şunlar:

Eşref Rüya (Kanal D): 15 Nisan Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmadı, yerine tekrar bölümü ekrana geldi.

Yeraltı (NOW): Çarşamba akşamı planlanan 12. bölümü ertelendi.

Kuruluş Osman (ATV): Yeni bölüm yerine farklı bir içerik tercih edildi.

Sandık Kokusu (Show TV): Yayın akışından çıkarıldı.

İnci Taneleri (Kanal D): Perşembe akşamı yeni bölüm yerine sinema filmi yayınlandı.

Halef: Köklerin Çağrısı (NOW): Perşembe akşamı ekrana gelmedi.

Kızılcık Şerbeti & Arka Sokaklar: 17 Nisan Cuma (Bugün) akşamı da benzer bir hassasiyetle yeni bölümlerin yayınlanmaması, yerlerine kolaj veya tekrar bölümlerinin getirilmesi bekleniyor.

Kanallardan gelen bilgilere göre, bu "yas arası" sadece bu haftayı kapsamaktadır. Olağanüstü yeni bir gelişme yaşanmadığı sürece, tüm fenomen dizilerin 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren normal yayın takvimine dönmesi ve ertelenen yeni bölümlerin önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması planlanıyor.