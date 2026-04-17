Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 13:42 -
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 13:42
17 Nisan: Taşacak Bu Deniz bugün var mı, bu akşam var mı?
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve Karadeniz'in hırçın doğasında geçen nefes kesici bir intikam hikayesini ekranlara taşıyan TRT 1'in fenomen dizisi "Taşacak Bu Deniz" cephesinde geri sayım başladı! Hafta içi yaşanan fragman gecikmesi nedeniyle kafası karışan ve dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağından emin olamayan milyonlarca izleyici, arama motorlarında fırtınalar koparmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı dev yapımın sıkı takipçileri, sabahın ilk saatlerinden itibaren "17 Nisan Taşacak Bu Deniz bugün var mı? Bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı, dizi ertelendi mi?" sorgularıyla TRT 1 yayın akışını ablukaya aldı. İşte Karadeniz fırtınasını bekleyen hayranlar için o net cevap ve bu akşamın yayın detayları...
Furtuna ve Koçari ailelerinin o bitmek bilmeyen husumetinde bu hafta neler yaşanacağını merak eden izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Şerif'in o acımasız intikam planı bu akşam ekranlara gelecek mi?
TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI, BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? (17 NİSAN CUMA)Kısa ve net müjde: Evet! Taşacak Bu Deniz dizisi BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) yepyeni ve nefes kesen 25. BÖLÜMÜYLE TRT 1 ekranlarında KESİNTİSİZ olarak yayınlanacaktır!Hafta içi ikinci fragmanın yapım ekibinden kaynaklı gecikmesi nedeniyle ortaya atılan "dizi bu hafta yok" veya "ertelendi" iddialarının tamamı asılsız çıktı. Dizi, kendi gününde ve kendi saatinde (20.00) izleyicisiyle buluşarak Karadeniz'in o sert rüzgarlarını ve bitmek bilmeyen hesaplaşmasını evlerimize taşımaya devam edecek.25. YENİ BÖLÜMDE BU AKŞAM NELER OLACAK? (TÜYOLAR)Ekran başına kilitleneceğiniz bu akşamki bölümde tansiyon kelimenin tam anlamıyla zirveye çıkıyor ve taşlar yerinden oynuyor:Şerif'in İntikamı: Esme'nin gidişini bir türlü hazmedemeyen Şerif, gözünü karartıp Koçari Köyü'nün suyuna zehir katarak tüm köyü büyük bir felaketin eşiğine getirecek.Rusya'da Ölüm Kalım Savaşı: Adil ve Oruç, Rusya'daki o karanlık soğuk hava deposunda kurulan patlayıcı tuzağının ardından ölümle burun buruna gelirken, onları kurtaracak olan uçan atmaca sembolü büyük bir sır perdesini aralayacak.Eleni'nin Tehlikeli Oyunu: Kendi geçmişinin ve köklerinin peşine düşen Eleni, gizli DNA sonuçlarına ulaşmak için Oruç'u bile karşısına almayı göze alarak son derece riskli bir oyunun içine atılacak.
