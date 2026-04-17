17 Nisan: Taşacak Bu Deniz bugün var mı, bu akşam var mı?

Furtuna ve Koçari ailelerinin o bitmek bilmeyen husumetinde bu hafta neler yaşanacağını merak eden izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Şerif'in o acımasız intikam planı bu akşam ekranlara gelecek mi?

Kısa ve net müjde: Evet! Taşacak Bu Deniz dizisi BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) yepyeni ve nefes kesen 25. BÖLÜMÜYLE TRT 1 ekranlarında KESİNTİSİZ olarak yayınlanacaktır!

Hafta içi ikinci fragmanın yapım ekibinden kaynaklı gecikmesi nedeniyle ortaya atılan "dizi bu hafta yok" veya "ertelendi" iddialarının tamamı asılsız çıktı. Dizi, kendi gününde ve kendi saatinde (20.00) izleyicisiyle buluşarak Karadeniz'in o sert rüzgarlarını ve bitmek bilmeyen hesaplaşmasını evlerimize taşımaya devam edecek.

Ekran başına kilitleneceğiniz bu akşamki bölümde tansiyon kelimenin tam anlamıyla zirveye çıkıyor ve taşlar yerinden oynuyor:

Şerif'in İntikamı: Esme'nin gidişini bir türlü hazmedemeyen Şerif, gözünü karartıp Koçari Köyü'nün suyuna zehir katarak tüm köyü büyük bir felaketin eşiğine getirecek.

Rusya'da Ölüm Kalım Savaşı: Adil ve Oruç, Rusya'daki o karanlık soğuk hava deposunda kurulan patlayıcı tuzağının ardından ölümle burun buruna gelirken, onları kurtaracak olan uçan atmaca sembolü büyük bir sır perdesini aralayacak.

Eleni'nin Tehlikeli Oyunu: Kendi geçmişinin ve köklerinin peşine düşen Eleni, gizli DNA sonuçlarına ulaşmak için Oruç'u bile karşısına almayı göze alarak son derece riskli bir oyunun içine atılacak.