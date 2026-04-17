17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

"Ja Morant artık Grizzlies forması giymek istemiyor" iddiası

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, ligdeki oyunculara ve bazı eski koçlarına artık Grizzlies forması giymek istemediğini özel olarak ilettiği iddia edildi.

calendar 17 Nisan 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN kaynaklarına göre Morant'in bu noktaya gelmesinde kırılma anı, sezon başında yaşanan bir disiplin süreci oldu.

Los Angeles Lakers'a karşı Cadılar Bayramı gecesinde oynanan maçın ardından başantrenör Tuomas Iisalo ile soyunma odasında yaşanan tartışma sonrası Morant'e bir maçlık ceza verilmişti. Iisalo, 31 dakikada 3/14 isabetle oynayan Morant'i yetersiz çaba göstermekle eleştirmiş, oyuncu ise koçun rotasyon tercihlerine yönelik rahatsızlığını küçümseyici bir tavırla dile getirmişti.

Kulüp yönetiminin bu süreçte net şekilde Iisalo'nun arkasında durması, Morant için güçlü bir mesaj niteliği taşıdı. Ayrıca takım arkadaşlarına, ceza sürecinde Morant'e alan tanımaları ve yalnız bırakmaları yönünde talimat verilmesi, yıldız oyuncunun kendisini izole hissetmesine yol açtı.

Bu kopuş, Morant'in Ocak ayında Londra'da Orlando karşısında 24 sayı ve 13 asistlik performans sergilediği maçın ardından yaptığı açıklamalarla çelişiyor.

"Arkamda bir logo taşıyorum, bu da nerede olmak istediğimi açıkça gösteriyor," diyen Morant, Grizzlies dövmesine atıfta bulunmuştu.

Ancak kaynaklara göre oyuncunun özeldeki duruşu, kamuoyuna yansıyan bu sözlerden farklı.

Grizzlies genel menajeri Zach Kleiman, sezon sonu değerlendirmesinde daha temkinli açıklamalarda bulundu:

"Ja profesyonel davrandı. Herkes mümkün olduğunca aynı noktada. Olası hamleler hakkında spekülasyon yapmayacağım."

26 yaşındaki Morant, bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyerken, 19.5 sayı ortalamasını kariyerinin en düşük %41 şut yüzdesiyle yakaladı. Sol dirseğindeki UCL sakatlığı nedeniyle sezonu 21 Ocak'ta kapatan yıldız oyuncu, o maçta yaptığı blokla Grizzlies forması altındaki son anlarını yaşamış olabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
