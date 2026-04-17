17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Chelsea, Moises Caicedo ile nikah tazeledi

Chelsea, Moises Caicedo ile 2033 yılına kadar sözleşme uzatıldığını açıkladı.

17 Nisan 2026 16:30
Chelsea, Moises Caicedo ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan duyuruya göre Ekvadorlu orta saha oyuncusu, 2033 yılına kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

2023 yılının ağustos ayında Brighton & Hove Albion'dan transfer edilen Caicedo, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Londra ekibinde şimdiye kadar 140 maça çıkan yıldız oyuncu, UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinde önemli rol oynadı.

"HEDEFİM DAHA FAZLA KUPA"

Yeni sözleşmenin ardından konuşan Caicedo, kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Chelsea ile sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Bu takıma ve bu kulübe inanıyorum. Doğru yolda ilerlediğimizi biliyorum ve birlikte daha yolun başındayız.

Başarılacak daha çok şey var. Her gün kendimi geliştirmek için çok istekliyim. Chelsea ile daha fazla kupa kazanmak ve bu kulüp ile taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

Şimdiye kadar birlikte harika anlar yaşadık. Hayalim bir Chelsea efsanesi olmak ve bunu başarmak için mümkün olduğunca çok çalışacağım."

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

2023/24 sezonu öncesinde Stamford Bridge'e transfer olan Caicedo, üçüncü sezonunun sonuna yaklaşırken takım içinde lider oyunculardan biri konumuna geldi.

Chelsea kariyerinde 8 gole imza atan 23 yaşındaki futbolcunun gollerinden biri, kulüp tarafından 2024 yılının golü seçildi.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2024/25 sezonundaki performansıyla takımın iki kupa kazanmasına katkı sağlarken, taraftarlar tarafından "Yılın Oyuncusu" ve takım arkadaşları tarafından da "Sezonun Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
