Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 17:32 -
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 17:32
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? 17 Nisan Cuma Show TV yayın akışı
Cuma akşamlarının tartışmasız hakimi, her sahnesiyle sosyal medyada infial yaratan Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti" cephesinde izleyicileri hüsrana uğratan bir gelişme yaşanıyor! Ünal ve Arslan aileleri arasındaki o bitmek bilmeyen kaosun, Fatih ve Doğa'nın fırtınalı serüveninin yeni perdesini izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanan milyonlarca izleyici, yayın akışındaki değişikliği görünce arama motorlarına akın etti. Ülkemizde yaşanan o acı olayların televizyon dünyasına yansımaları sürerken, "Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? 17 Nisan Kızılcık Şerbeti bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm neden yok?" sorguları kelimenin tam anlamıyla zirveye demir attı. İşte Show TV'nin yayın akışından sızan o net karar ve dizinin akıbeti...
Haftanın bütün stresini o olaylı konakta yaşanan entrikalarla atmak isteyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu akşam o meşhur cuma kaosu yaşanacak mı?
BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI, YAYINLANACAK MI? (17 NİSAN CUMA)Kısa ve net cevap: Maalesef hayır! Kızılcık Şerbeti dizisinin büyük bir heyecanla beklenen yeni bölümü BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) Show TV ekranlarında YAYINLANMAYACAK!Dizinin kendi saati olan 20.00'de yepyeni ve tansiyonu yüksek sahneler yerine, geçmiş bölümlerden derlenen özel bir kolaj bölümü veya dizinin tekrar yayını ekranlara gelecek.KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM ERTELENDİ Mİ?Milyonların aklındaki "Dizi yayından mı kaldırıldı, bitti mi?" paniğine hemen bir son verelim; Kızılcık Şerbeti gibi reytingleri altüst eden bir yapımın aniden bitmesi söz konusu dahi olamaz. Dizinin bu akşam yayınlanmama nedeni tamamen toplumsal yas ve hassasiyettir.Türkiye'nin son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda art arda yaşanan silahlı saldırılarla sarsılması ve yitirilen canların acısı henüz çok tazeyken, medya dünyası da bu yasa sessiz kalmadı. Tıpkı diğer kanallardaki fenomen diziler gibi, Show TV ve Gold Film yönetimi de böylesine ağır bir yas atmosferinde Kızılcık Şerbeti'nin yüksek tempolu ve entrika dolu yeni bölümünü yayınlamanın doğru olmayacağına karar vererek bu haftalık bir "yas arası" verdi.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?Görkem'in çıkaracağı yeni krizleri, Pembe'nin hamlelerini ve Alev'in sırlarını merakla bekleyen sadık izleyiciler için takvim güncellendi! Kızılcık Şerbeti'nin o zorunlu araya giren yeni bölümü, haftaya 24 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında kendi gününde izleyicisiyle buluşacak.
