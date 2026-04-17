17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Moise Kean çılgına döndü: Fenomene canlı yayında tehdit

Moise Kean ile internet fenomeni Pengwin arasında sosyal medyada başlayan tartışma, Le Iene programındaki gergin buluşmanın ardından Kean'in özür dilemesiyle yatıştı.

calendar 17 Nisan 2026 17:51
Fiorentina ve İtalya Milli Takımı'nın forveti Moise Kean ile bir milyondan fazla takipçiye sahip sosyal medya fenomeni Pengwin arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Pengwin, İtalya'nın Bosna karşısında Dünya Kupası play-off maçında elenmesinin ardından Kean'i ağır sözlerle eleştirdi ve oyuncunun performansını yetersiz bulduğunu dile getirdi.

Bu eleştirilere Kean'den yanıt gecikmedi. Yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullanarak Pengwin'i yüz yüze konuşmaya davet etti. Pengwin ise bu yazışmaları takipçileriyle paylaştı.

Yaşananların ardından İtalya'daki televizyon programı Le Iene, iki ismi bir araya getirmek için bir organizasyon düzenledi.

Sosyal medyada başlayan gerginliğin bu buluşmayla sonlandırılması hedeflendi. Ancak Floransa'daki görüşme beklendiği gibi sakin geçmedi. Kean, Pengwin ile yüz yüze geldiğinde sert ifadeler kullanarak tehditler savurdu.

Gerginliğin artması üzerine programın sunucularından Stefano Corti araya girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından Kean bulunduğu yerden ayrıldı.

Daha sonra daha sakin bir tutum sergileyen Kean, kullandığı sözlerin hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi. Yıldız oyuncu, "Biz de insanız, hata yaparız. Eleştirilere açık olmalıyız" ifadelerini kullanırken, yaşananların iyi bir örnek teşkil etmediğini belirtti.

Gerilim büyük ölçüde azalmış olsa da bu olay, futbolcular ile sosyal medya içerik üreticileri arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına yol açtı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
