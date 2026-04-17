Moise Kean çılgına döndü: Fenomene canlı yayında tehdit

Fiorentina ve İtalya Milli Takımı'nın forveti Moise Kean ile bir milyondan fazla takipçiye sahip sosyal medya fenomeni Pengwin arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.



Pengwin, İtalya'nın Bosna karşısında Dünya Kupası play-off maçında elenmesinin ardından Kean'i ağır sözlerle eleştirdi ve oyuncunun performansını yetersiz bulduğunu dile getirdi.



Bu eleştirilere Kean'den yanıt gecikmedi. Yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullanarak Pengwin'i yüz yüze konuşmaya davet etti. Pengwin ise bu yazışmaları takipçileriyle paylaştı.



Yaşananların ardından İtalya'daki televizyon programı Le Iene, iki ismi bir araya getirmek için bir organizasyon düzenledi.



Sosyal medyada başlayan gerginliğin bu buluşmayla sonlandırılması hedeflendi. Ancak Floransa'daki görüşme beklendiği gibi sakin geçmedi. Kean, Pengwin ile yüz yüze geldiğinde sert ifadeler kullanarak tehditler savurdu.



Gerginliğin artması üzerine programın sunucularından Stefano Corti araya girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından Kean bulunduğu yerden ayrıldı.



Daha sonra daha sakin bir tutum sergileyen Kean, kullandığı sözlerin hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi. Yıldız oyuncu, "Biz de insanız, hata yaparız. Eleştirilere açık olmalıyız" ifadelerini kullanırken, yaşananların iyi bir örnek teşkil etmediğini belirtti.



Gerilim büyük ölçüde azalmış olsa da bu olay, futbolcular ile sosyal medya içerik üreticileri arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına yol açtı.



