17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
0-171'
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-175'
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
0-03'
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Tedesco'dan Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2026 19:29
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. 

"TEKRAR YARIŞA DÖNMEK GÜZEL"

"Sizin için çok önemli bir maç. Gün sonunda liderliği elde edebilirsiniz. Takımı nasıl hazırladınız?" sorusuna yanot veren Tedesco, "Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. İki okulda yapılan saldırılardan dolayı şok içerisindeyiz. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Bu kötü olayda etkilenen ve hayatını kaybeden insanların ailelerine baş sağlığı diliyorum.

Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyorsam sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor." şeklinde yanıt verdi. 

"KİM CEZALI OLURSA OLSUN..."

Kart sınırındaki oyuncular hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 9 2 66 29 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Rizespor 30 10 9 11 40 40 39
8 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
9 Konyaspor 30 9 10 11 37 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 48 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.