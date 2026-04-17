Fenerbahçe'de Asensio kararı!

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, yine maç kadrosunda yer almadı.
Sakatlığı süren İspanyol yıldız, Kayserispor maçının ardından Rizespor maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan 30 yaşındaki Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.
