17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Fenerbahçe'de Asensio kararı!

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Marco Asensio, Rizespor maçının kadrosunda yer almadı.

calendar 17 Nisan 2026 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, yine maç kadrosunda yer almadı.

Sakatlığı süren İspanyol yıldız, Kayserispor maçının ardından Rizespor maçının kadrosuna da dahil edilmedi.

Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan 30 yaşındaki Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
