17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
0-00'
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Milli judocu Bilal Çiloğlu, bronz madalya kazandı!

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Gürcistan'da süren 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya elde ederek Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyayı kazandırdı.

17 Nisan 2026 18:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Gürcistan'da devam eden 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonanın ikinci gününde milli sporculardan erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Demirel, kadınlarda ise 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt mücadele etti.

Şampiyonada ay-yıldızlı judoculardan Bilal Çiloğlu, ilk turda Belaruslu Arseni Hladkikh'i yenerek ikinci turda Gürcü rakibi Mikheili Bakhbakhashvili ile karşılaştı. Ev sahibi Gürcü rakibini de yoğun seyirci desteğine karşın yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Ethan Nairne'nin rakibi oldu.

Bilal Çiloğlu, bir ay önce Avusturya Grand Slam'da finalde yenildiği Ethan Nairne'yi Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Azerbaycanlı judocu Hidayet Heydarov'a mağlup olan Bilal Çiloğlu, bronz madalya maçında Kosovalı Akil Gjakova ile karşılaştı. Kosovalı rakibini üstün bir oyunla yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, uzun süren sakatlık sürecinin ardından Avrupa'da önemli rakiplerine karşı "ben hala devam ediyorum" diyerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu'nun maçını izlemeye gelen Türk vatandaşlar ile eşi milli judocu Habibe Çiloğlu da maçtan sonra Bilal'e sevgi gösterisinde bulundu ve duygusal anlar da yaşandı.

Organizasyonda bugün 3 milli sporcu daha mücadele etti

Milli sporculardan Muhammed Demirel ise ilk turda İspanyol Anton Shuhalieiev'e mağlup olarak elendi.

Ay-yıldızlı kadın judoculardan Hasret Bozkurt da ilk turda Finlandiyalı rakibi Pihla Matikainen'e yenilerek organizasyona veda etti.

Şampiyonada ilk turda 2025 Büyükler Avrupa Şampiyonası 3'üncüsü İtalyan Veronica İtatoniolo ile karşılaşan Ayşenur Budak da rakibine yenilerek turnuvayı tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
