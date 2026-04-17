17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Gary Lineker: "Ronaldo beni bu yüzden sevmiyor"

Gary Lineker, Cristiano Ronaldo'nun kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasının nedenini, Lionel Messi'yi daha iyi oyuncu olarak görmesine bağladı.

calendar 17 Nisan 2026 17:25
Gary Lineker: 'Ronaldo beni bu yüzden sevmiyor'
İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Gary Lineker, Cristiano Ronaldo ile arasında yaşanan ilginç bir olayı paylaştı.

Lineker'ın anlattığına göre Ronaldo'nun kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasının arkasında açık bir sebep var: Lionel Messi hakkında yaptığı yorumlar.

Futbol dünyasında yıllardır süren Messi-Ronaldo karşılaştırmasında görüşünü her zaman net şekilde dile getiren Lineker, Messi'yi daha üstün gördüğünü sık sık ifade ediyordu. Bu yaklaşımın Ronaldo'nun pek hoşuna gitmediğini belirten eski futbolcu, durumu esprili bir şekilde anlattı.

"The Rest is Football" podcastinde konuşan Lineker, "Cristiano Ronaldo beni pek sevmiyor. Aslında onu kızdıracak bir şey söylemedim. Sadece dürüstüm ve Lionel Messi'nin genel olarak daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Beni Instagram'da takipten çıkardı, atlatırım" dedi.

Programda birlikte yer aldığı Alan Shearer ve Micah Richards'ın gülüşleri sonrası sözlerine devam eden Lineker, "Onu her zaman seveceğim. Defalarca tanıştık. Bana biraz kırgın olduğunu biliyorum ama sorun değil. Hatta buradan sesleneyim; Cristiano, hadi beni ara, yeniden arkadaş olalım" diyerek konuyu esprili bir dille kapattı.

Diğer yandan Ronaldo, Messi ile yapılan karşılaştırmalarda geri adım atmayan bir duruş sergiliyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisini "tarihin en iyi futbolcusu" olarak tanımlayan yıldız oyuncu, "Sayılara bakıyorum. Futbolda her şeyi iyi yapıyorum: kafa, frikik, sol ayak… Hızlıyım, güçlüyüm. Bana göre en komple oyuncu benim" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Kariyeri boyunca birçok rekor kıran ve gol sayılarıyla zirvede yer alan Ronaldo, "En iyi golcü kim? Rakamlar ortada. Nokta" diyerek bu tartışmaya kendi açısından son noktayı koydu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
