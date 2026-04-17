Gary Lineker: 'Ronaldo beni bu yüzden sevmiyor'

İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Gary Lineker, Cristiano Ronaldo ile arasında yaşanan ilginç bir olayı paylaştı.



Lineker'ın anlattığına göre Ronaldo'nun kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasının arkasında açık bir sebep var: Lionel Messi hakkında yaptığı yorumlar.



Futbol dünyasında yıllardır süren Messi-Ronaldo karşılaştırmasında görüşünü her zaman net şekilde dile getiren Lineker, Messi'yi daha üstün gördüğünü sık sık ifade ediyordu. Bu yaklaşımın Ronaldo'nun pek hoşuna gitmediğini belirten eski futbolcu, durumu esprili bir şekilde anlattı.



"The Rest is Football" podcastinde konuşan Lineker, "Cristiano Ronaldo beni pek sevmiyor. Aslında onu kızdıracak bir şey söylemedim. Sadece dürüstüm ve Lionel Messi'nin genel olarak daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Beni Instagram'da takipten çıkardı, atlatırım" dedi.



Programda birlikte yer aldığı Alan Shearer ve Micah Richards'ın gülüşleri sonrası sözlerine devam eden Lineker, "Onu her zaman seveceğim. Defalarca tanıştık. Bana biraz kırgın olduğunu biliyorum ama sorun değil. Hatta buradan sesleneyim; Cristiano, hadi beni ara, yeniden arkadaş olalım" diyerek konuyu esprili bir dille kapattı.



Diğer yandan Ronaldo, Messi ile yapılan karşılaştırmalarda geri adım atmayan bir duruş sergiliyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisini "tarihin en iyi futbolcusu" olarak tanımlayan yıldız oyuncu, "Sayılara bakıyorum. Futbolda her şeyi iyi yapıyorum: kafa, frikik, sol ayak… Hızlıyım, güçlüyüm. Bana göre en komple oyuncu benim" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.



Kariyeri boyunca birçok rekor kıran ve gol sayılarıyla zirvede yer alan Ronaldo, "En iyi golcü kim? Rakamlar ortada. Nokta" diyerek bu tartışmaya kendi açısından son noktayı koydu.



