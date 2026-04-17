Andoni Iraola: 'Kimseyle anlaşmadım'

Bournemouth'tan sezon sonunda ayrılacak teknik direktör Andoni Iraola, ayrılık kararının perde arkası ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Ayrılık kararıyla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Uzun süre düşündüm, ikna olduğum anlar da oldu, şüphe duyduğum anlar da oldu. Sonra doğru kararın bu olduğunu anladığınız bir an geliyor." dedi.



Sözlerine devam eden Iraola, "Kulüp çok iyi durumda, burada eşsiz bir şey buldum. Her gün gülümseyerek işe geliyorum ama antrenörler olarak zor kararlar alarak da büyürüz." ifadelerini kullandı.



Geleceğine dair açıklama yapan Andoni Iraola, "Henüz hiçbir şeye karar vermedim, kimseyle anlaşmadım ve acelem de yok. Şimdi bizim için çok önemli olan kalan maçlara odaklanalım." diye konuştu.



