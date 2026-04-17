17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Andoni Iraola: "Kimseyle anlaşmadım"

Bournemouth'tan sezon sonunda ayrılacak Andoni Iraola, henüz geleceği konusunda bir karar vermediğini ve herhangi bir takımla anlaşmadığını söyledi.

calendar 17 Nisan 2026 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth'tan sezon sonunda ayrılacak teknik direktör Andoni Iraola, ayrılık kararının perde arkası ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ayrılık kararıyla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Uzun süre düşündüm, ikna olduğum anlar da oldu, şüphe duyduğum anlar da oldu. Sonra doğru kararın bu olduğunu anladığınız bir an geliyor." dedi.

Sözlerine devam eden Iraola, "Kulüp çok iyi durumda, burada eşsiz bir şey buldum. Her gün gülümseyerek işe geliyorum ama antrenörler olarak zor kararlar alarak da büyürüz." ifadelerini kullandı.

Geleceğine dair açıklama yapan Andoni Iraola, "Henüz hiçbir şeye karar vermedim, kimseyle anlaşmadım ve acelem de yok. Şimdi bizim için çok önemli olan kalan maçlara odaklanalım." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
