Sassuolo, evinde Como'yu yendi

İtalya Serie A 33. hafta maçında Sassuolo, sahasında Como'yu ağırladı. Sassuolo, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cristian Volpato ve 44. dakikada Mbala N'Zola attı. Como'nun tek golünü 45+2. dakikada Nico Paz kaydetti.
Bu sonucun ardından Sassuolo, 45 puana yükseldi. Como, 58 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Sassuolo, Fiorentina deplasmanına gidecek. Como, Genoa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cristian Volpato ve 44. dakikada Mbala N'Zola attı. Como'nun tek golünü 45+2. dakikada Nico Paz kaydetti.
Bu sonucun ardından Sassuolo, 45 puana yükseldi. Como, 58 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Sassuolo, Fiorentina deplasmanına gidecek. Como, Genoa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.