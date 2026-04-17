17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
2-090'
17 Nisan
Lens-Toulouse
2-290'

Kerem Aktürkoğlu'dan Rizespor maçı sonrası hakem tepkisi!

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası görüşleri dile getirdi.

17 Nisan 2026 22:46
Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizepsor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ve sonuçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.