Fenerbahçe'ye 90+8'de büyük şok!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Chobani Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Çaykur Rizespor 47. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.



Maçın 72. dakikasında Rizespor'da Samet Akaydin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçe, 78. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanırken topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.



Mücadelenin 86. dakikasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Rizespor'da Modibo Sagnan, skoru 2-2'ye getiren golü attı.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.



FENERBAHÇE BÜYÜK YARA ALDI



Süper Lig'de oynayacağı 4 maç kalan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte, zirve yarışında büyük yara aldı. Rizespor'u yenmesi halinde maç fazlasıyla Galatasaray'ın 1 puan önüne geçecek olan Fenerbahçe, 67 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.



Rizespor ise 37 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.



Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Rizespor ise Kayserispor'a konuk olacak.



SON PUAN DURUMU



Galatasaray: 68 (1 maçı eksik)

Fenerbahçe: 67

Trabzonspor: 64 (1 maçı eksik)



İLK ŞUT KEREM'DEN



Mücadelenin henüz ilk dakikasında Fenerbahçe atağında savunmadan seken topa ceza sahası içi sol çaprazında Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla gelişine vurdu, yavaş giden topu kaleci Yahia Fofana kontrol etti.



EDERSON KALESİNDE DİKKATLİ



Karşılaşmanın 9. dakikasında Çaykur Rizespor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerin ardından ceza sahası dışı sağ çaprazından Taylan Antalyalı ortasını yaptı, ceza alanında kaleci Ederson topu kontrol etti.



KEREM ORTALADI, FOFANA KONTROL ETTİ



Maçın 12. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla ortasını yaptı, direkt kaleye yönelen topu kaleci Yahia Fofana kontrol etti.



TALISCA VURDU, AUTA GİTTİ



Müsabakanın 13. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Anderson Talisca, Archie Brown'ın pasının ardından sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten farklı şekilde auta çıktı.



KANTE VURDU, TOP YANDAN AUTA GİTTİ



Maçın 16. dakikasında sol iç kulvardan topla birlikte kateden N'Golo Kante, ceza alanı dışı sol çaprazından sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



RİZESPOR GOLE YAKLAŞTI



Mücadelenin 22. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Qazim Laçi sağ ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta çıktı.



EDERSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ



Karşılaşmanın 29. dakikasında sağ iç kulvarda topla buluşan Ali Sowe ilerleyerek ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Ederson yakın köşeden topu kornere çeldi.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ



Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.



Karşılaşmanın 29. dakikasında Kerem'in soldan ceza sahasına çevirdiği top savunmadan sekti. Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı bekledi.



Hakem Adnan Deniz Kayatepe, oyunun devam etmesini istedi.



TAYLAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Maçın 36. dakikasında Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Anderson Talisca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Kayserispor maçı için cezalı duruma düştü.



FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI



Mücadelenin 42. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla gelişine sert vurdu, kaleci Yahia Fofana soluna uzanarak topu kornere çeldi.



RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ



Çaykur Rizespor, bir pozisyonda penaltı bekledi.



Rizespor, 45+3. dakikada Ali Sowe'un yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, oyunu devam ettirdi.



Çaykur Rizesporlu oyuncular ilk yarının ardından hakemlerin yanına gidip tepki gösterdi.



RİZESPOR ÖNE GEÇTİ



İkinci yarının ilk anlarında, 47. dakikada sol kanatta topla buluşan Mihaila yerden ortaladı, ceza sahasında bulunan Ali Sowe yakın mesafeden tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi.



TALISCA SARI KART GÖRDÜ



Maçın 64. dakikasında Fenerbahçe'de Anderson Talisca, orta alanda Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



TALISCA VURDU, FOFANA ÇIKARDI



Karşılaşmanın 69. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Talisca sol ayağıyla kaleye vurdu, kaleci Fofana topu yumruklayarak gole izin vermedi.



TALISCA TOPU KONTROL EDEMEDİ



Müsabakanın 71. dakikasında Fenerbahçe atağında Semedo sağ kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte bulunan Talisca topu kontrol etmek isterken Brezilyalı futbolcunun ayağından seken top auta çıktı.



RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI



Maçın 72. dakikasında konuk takımda Samet Akaydin, Anderson Talisca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.



FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI



Karşılaşmanın 78. dakikasında Talisca'nın ceza sahası içinde Taylan ile girdiği mücadelede yerde kalmasının ardından VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, potansiyel penaltı sebebiyle kenara gelerek monitörde pozisyonu izledi ve sahaya dönerek penaltıyı verdi.



TALISCA ATTI, BERABERLİK GELDİ



80. dakikada penaltıyı kullanan Talisca sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Fofana'nın solundan ağlara gönderdi: 1-1.



LEVENT KAFAYI VURDU, TOP YAN AĞLARDA



Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı kornerde Kerem ortayı yaptı, ön direkte bulunan Levent'in kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



KEREM ATTI, FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ



Dakikalar 86'yı gösterirken sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Musaba yerden ortaladı, kaleci Fofana'yı geçen topa kale sahası içi sol çaprazında dokunan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



FENERBAHÇE'YE 90+8'DE ŞOK!



Maçın bitmesine saniyeler kala, 90+8. dakikasında kaleci Fofana'nın serbest vuruştan gönderdiği uzun topun ardından kaleci Ederson boşa çıktı. Penaltı noktası yakınında kafayı vuran Sagnan, topu ağlara gönderdi: 2-2.



KADIKÖY KAPALI GİŞE



Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.



Sarı-lacivertlilerde cezalı 12 bin koltuk olmasına karşın taraftar, tribünlerdeki yerini aldı.



MÜZİK YAYINI YAPILMADI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU



Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.



Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.



Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



TARAFTARDAN ANLAMLI PANKART



Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı.



Öte yandan 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı.



ALTYAPIDAN TEK İSİM



Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde altyapıdan tek isim yer aldı.



17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.



29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.



Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.



69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.



72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.



74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.



80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.



86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.



90+8. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.



Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.



Stat: Chobani



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen



Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 90+7 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dk. 55 Musaba), Talisca (Dk. 90+7 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 70 İsmail Yüksek)



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 87 Taha Şahin), Taylan Antalyalı (Dk. 82 Emir Ortakaya), Augusto (Dk. 82 Papanikolaou), Olawoyin (Dk. 90+1 Mebude), Laçi, Mihaila (Dk. 82 Sagnan), Sowe



Goller: Dk. 47 Sowe, Dk. 90+8 Sagnan (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Talisca (Penaltıdan), Dk. 86 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 72 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 36 Taylan Antalyalı, Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Hojer, Dk. 66 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 68 Mihaila, Dk. 79 Fofana (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Talisca (Fenerbahçe)

















