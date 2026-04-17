Rizesporlu futbolcuların maç sonu açıklamaları!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



Mücadelenin ardından Rizesporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.



Rizespor kalecisi Yahia Fofana, "Fenerbahçe taraftarı bugün gerçekten inanılmaz destek verdi. Bu atmosferde oynamak büyük keyif verdi. Farklı bir skor almak, kazanmak isterdik ama buraya geldiğimiz, burada oynadığımız için büyük keyif aldık." dedi.



Son dakika beraberliği getiren golü atan Modibo Sagnan, "İlk yarının başında dengeli bir oyun vardı. Sonra Fenerbahçe baskısını arttırdı. İkinci yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Golümüzü korumak istedik ama o dakikalarda 10 kişi kalmak çok kolay değil ama savunma yaparak doğru zamanı bekledik ve son dakikalarda bir gol bulduk." ifadelerini kullandı.



Casper Hojer, "Son dakikalardaki gole bakınca 1 puana sevinmemiz gerekiyor ama oyunun geneline bakınca, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz çok etkiliydi. Galibiyet alabilirdik. Burada bir şey, puan alabilmek için çok iyi oynamanız gerekiyordu, bizim için öncelik buydu." sözlerini sarf etti.



