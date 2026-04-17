17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-090'
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-290'

Rizesporlu futbolcuların maç sonu açıklamaları!

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından futbolcular açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2026 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Rizesporlu futbolcuların maç sonu açıklamaları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Rizesporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.

Rizespor kalecisi Yahia Fofana, "Fenerbahçe taraftarı bugün gerçekten inanılmaz destek verdi. Bu atmosferde oynamak büyük keyif verdi. Farklı bir skor almak, kazanmak isterdik ama buraya geldiğimiz, burada oynadığımız için büyük keyif aldık." dedi.

Son dakika beraberliği getiren golü atan Modibo Sagnan, "İlk yarının başında dengeli bir oyun vardı. Sonra Fenerbahçe baskısını arttırdı. İkinci yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Golümüzü korumak istedik ama o dakikalarda 10 kişi kalmak çok kolay değil ama savunma yaparak doğru zamanı bekledik ve son dakikalarda bir gol bulduk." ifadelerini kullandı.

Casper Hojer, "Son dakikalardaki gole bakınca 1 puana sevinmemiz gerekiyor ama oyunun geneline bakınca, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz çok etkiliydi. Galibiyet alabilirdik. Burada bir şey, puan alabilmek için çok iyi oynamanız gerekiyordu, bizim için öncelik buydu." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.